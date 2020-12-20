Kartal Belediyesi'nin acı günü

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Kartal Belediyesi çalışanı Ömer Bulut koronavirüsten hayatını kaybetti.
Ömer Bulut'un acı haberini paylaşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in mesajı şöyle:
"Çalışma arkadaşımız Ömer Bulut’u, Covid-19 sebebiyle kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, Bulut ailesine başsağlığı ve sabırlar dilerim."
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