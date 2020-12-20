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  4. 20 Aralık 2020 22:29

Kartal Belediyesi'nin acı günü

Kartal Belediyesi çalışanı Ömer Bulut koronavirüsten hayatını kaybetti. Bulut'un acı haberini Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel duyurdu.

Kartal Belediyesi'nin acı günü
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Kartal Belediyesi çalışanı Ömer Bulut koronavirüsten hayatını kaybetti.

Ömer Bulut'un acı haberini paylaşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in mesajı şöyle:

 "Çalışma arkadaşımız Ömer Bulut’u, Covid-19 sebebiyle kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, Bulut ailesine başsağlığı ve sabırlar dilerim."

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