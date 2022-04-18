Kartal Belediyesi’nin Açık Havada Ücretsiz Spor Etkinlikleri Başladı

Kartal Belediyesi’nin her yaştan Kartallının sporla buluşabilmesi, sağlıklı ve zinde olabilmesi için açık havada uzman eğitmenler eşliğinde düzenlediği ‘Sağlıklı Yaşam ve Bilinçli Spor Etkinliği’, 16 Nisan Cumartesi günü, kentin 4 farklı noktasında başladı.

08.00-09.00 saatleri arasında düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, temiz havada spor yapmanın ve hafta sonuna zinde başlamanın ayrıcalığını yaşadı.

Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından “Sporla Hayata Dokun” sloganı ile düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, uzman eğitmenler gözetiminde ısınma egzersizleri ile başlayarak sonrasında gösterilen hareketleri tekrarladı.

Her yaştan Kartallıların ilgi gösterdiği spor etkinlikleri; Dragos Su Sporları Merkezi, Yakacık Bayram Demirkol Parkı, Atalar Spor Kompleksi ve Uğur Mumcu Çamlık Parkı gibi kentin doğal güzelliklerinin içinde yer alan ve spor yapmaya elverişli 4 noktasında gerçekleştirildi.

Aralık ayına kadar devam edecek olan ‘Sağlıklı Yaşam ve Bilinçli Spor Etkinliği’, Dragos Su Sporları Merkezi ve Yakacık Bayram Demirkol Parkı’nda hafta sonlarının yanı sıra Salı ve Perşembe günleri; Atalar Spor Kompleksi ve Uğur Mumcu Çamlık Parkı’nda ise sadece hafta sonları gerçekleştirilecek.