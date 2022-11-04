Kartal Belediyesi'nin çıkarttığı KE dergisi 3 yaşında

Kartal Belediyesi tarafından 2 aylık periyotlar halinde çıkarılan edebiyat, kültür, sanat dergisi “KE”, 3. yılı geride bıraktığı 18. sayısını, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Ayfer Tunç’a ayırdı.

Çeşitli dergi ve gazetelerde çalışmış, 1989 yılında Cumhuriyet Gazetesi’nin düzenlediği Yunus Nadi Öykü Armağanı’na “Saklı” adlı öyküsüyle değer görülmüş olan Tunç, 1999-2004 yılları arasında Yapı Kredi Yayınları’nda yayın yönet­meni olarak da görev yapmış, 2001 yılında yayımlanan ve büyük ilgi gören “Bir Maniniz Yoksa Annemler Size Gelecek” isimli yapıtıyla da, Balkan ülkelerinin katıldığı Uluslararası Balkanika Ödülü’ne de­ğer görülmüştür.

Bu eseri, Balkan dillerine çevrilmesinin yanı sıra; Suriye ve Lübnan’da da Arapça olarak yayımlanmıştır. 2003 yılından itibaren “Havada Bulut”, “Sessiz Fırtına”, “72. Koğuş”, “Ağır Roman”, “Paramparça”, “Leke”, “Bir Za­manlar Çukurova” gibi birçok film ve dizinin senaryosuna imza attı.

Dergide Ayfer Tunç’a ait yazı ve söyleşileri bulunan isimler; Murat Gülsoy, Serkan Türk, Hülya Soyşekerci, Arzu Alkan Ateş, Yavuz Türk, İbrahim Varelci ve Zeynep Delav’dan oluşuyor. Ayfer Tunç illüstrasyonu ise, Pelin Taşkesen’e ait.

Her sayısında edebiyat ve şiir dünyasının yaşayan bir ismini kapağa taşıyan dergi, ek dosya çalışmasında, 1950’de New York Herald Tri­bune Gazetesi ile Yeni İstanbul Gazetesi’nin ortaklaşa düzenledikleri öykü yarışmasında “Dost” adlı öyküsüyle dikkat çeken, “Seçilmiş Hikâyeler”, “Var­lık”, “Yeditepe” dergilerinde yayımladığı öyküleriyle tanınan, birçok roman ve oyuna imza atarak 1 Haziran 2005 tarihinde aramızdan ayrılan Vüs’at O. Bener’e yer verdi.

Vüs’at O. Bener’e ait çalışmalar Halil Genç, Neşe Aksakal, Kadir Yüksel, Hülya Soyşekerci ve Ersun Çıplak’a ait.

“KE”nin dosya ve ek dosya çalışmaları dışındaki ürünlerinde Rezzan Akçatepe, Elif Hopyar, Remzi Karabulut, Barış Yıldırım, Işıl Lisa Çelikel, Sevda Karadağ Çırak, Semrin Şahin, Haydar Ergülen, Figen Yıldız, Ercan y Yılmaz, Yelina Tayfur, Mertcan Karacan, Uğur Olgar, Özge Sönmez, Ömür Yılmaz, Mazlum Çetinkaya, Duygu Taylan ve Önder Çolakoğlu’nun imzaları bulunuyor.

Derginin “Kitaplar Arasında” adını taşıyan sayfasında ise okurlar, yeni çıkan eserlerin kısa tanıtımlarını inceleyebiliyor.