Kartal Belediyesi’nin kadın personeline ''Meme Kanseri Bilinçlendirme Semineri''

Kartal Belediyesi ''Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı'' etkinlikleri kapsamında, kadın personele yönelik ''Meme Kanseri Bilinçlendirme Semineri'' düzenledi. Kartal Belediyesi ve Özel Kartal Kızılay Hastanesi işbirliği ile düzenlenen seminerde Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Alper Cihan, meme kanseri ve erken teşhis konularında kadın çalışanlara hayati bilgiler verdi.

Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında seminerin düzenlendiği Kartal Belediye Meclisi pembe balonlar ve pembe kurdeleler ile süslenendi. Özel Kartal Kızılay Hastanesi doktorlarından Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Alper Cihan tarafından verilen seminerde meme kanseri ile ilgili pek çok pratik bilgi katılımcılar ile paylaşıldı.

100 Kadının 12’si Risk Altında

Meme kanseri riskinin ne olduğunun tespit edilmesinin önemini belirten Prof. Dr. Cihan, “100 kadından 12’sinin meme kanseri olma ihtimali var ancak bu risk herkeste yüzde 12 değil. Kiminde yüzde 1-3-5, kiminde ise yüzde 40-50 civarında. Bu risk faktörlerini belirleyen belli testler var. İnternette bile online olarak girip bu testleri yapabilirsiniz. Yüksek, orta ve düşük gibi riskini belirledikten sonra kendi kendine meme muayenesi yapmak lazım. Her ay düzenli yapılan kendi kendine meme muayenesiyle, memede olan şekil değişikliği, içinde çıkan bir kitle, meme başından akıntı, kızarıklık gibi olayları erkenden fark edebilirler” ifadelerini kullandı.

Yaş İlerledikçe Risk Ortaya Çıkıyor

Memenin vücudun dışında bir organ olduğu için 1-2 santimlik kitlelerden hemen korkulmaması gerektiğini, bunların birçoğunun iyi huylu olduğunu belirten Prof. Dr. Alper Cihan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Meme kanseri olmaktan değil geç kalmaktan korkmak lazım. Meme hormonel bir organdır ve her ay adet döngüsüyle beraber hormonların etkisiyle beraber memeler bir miktar büyür küçülür. İçindeki süt bezleri kendileri şişer ve küçülür. Doğuma ve süt vermeye hazırlık aşamasına geçer bu olaylar yoksa da geri küçülür. Böyle sürekli hareket halinde olan hücrelerde yaş ilerledikçe risk de çok artıyor. 40 yaşından sonra meme kanseri olma riski genç bir bireye göre neredeyse 2 katına çıkıyor.”

Erken Adet, Emzirmemek Riski Artırıyor

Meme kanseri riskini artıran faktörler hakkında açıklama yapan Prof. Dr. Cihan, “Erken adet görmek, emzirmemek de riski artırıyor. Erken yaşta çocuk doğurmak ve çocukları uzun süre emzirmek de süt verme fonksiyonunu düzenli olarak yapmasından dolayı riski azaltıyor. Kilo, obezite, yağlı beslenme de riski artırıyor” dedi.

Egzersiz Ve Sağlıklı Beslenmeye Dikkat

Egzersiz, sürekli aktivite, sağlıklı beslenme, düzenli uykunun vücudun bütün dokularına olumlu faydası olduğu gibi meme kanseri riskini de azalttığını ifade eden Prof. Cihan, “Bazı ailelerde meme kanseri geni diye tanımladığımız bir gen var ve o geni taşıyanların meme kanseri olma riski daha fazla. O gen olmasa bile kişinin meme dokusundaki hassasiyet, aile de meme kanseri olması durumunda risk yükseliyor” ifadelerini kullandı.

Periyodik Muayeneye Önem Verin; Yüzde 100’e Yakın Kurtulma Şansı

Meme kanserinden en önemli korunma yönteminin riski bilmek olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Cihan, şunları söyledi.

“En önemli korunma yöntemi riskimizi bilmek, periyodik muayene yapmak, en ufak şüphede de tanı ve tedavi metodlarına başvurmak. Erken yakalanmış meme kanserlerinde neredeyse yüzde 100’e yakın kurtulma şansımız var. Eskiden bir kişi meme kanseri olduysa bundan yüzde 100 kurtulmak gibi bir konu yok deniliyordu. Artık var diyoruz. Yeni çıkan kemoterapik ajanlar, hormon reseptörleri, biyolojik ajanlarla tedavi edebiliyoruz. Geç yakalananlarda da tedavi şansımız çok yükseldi, seçeneklerimiz çok arttı. Cerrahi tedavi, hormon tedavisi, ışın tedavisi, koruyucu tedavilerle şansımız çok yükseldi.”

20 Ekim Çarşamba Günü Etkinliğine Davet

Seminerin sonunda konuşan Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Şenol Karasu ise 20 Ekim Çarşamba günü Kartal Meydanı’nda “Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı” kapsamında halka açık bir dizi etkinlik düzenleyeceklerini belirterek Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın da katılacağı etkinliklere tüm Kartallıları davet etti.