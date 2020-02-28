Kartal Belediyesi’nin kampanyasına FOX TV’den tam destek

Katı ve sıvı tüm atıkların Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne getirilmesi karşılığında vatandaşların kitap temin edebildiği 7’den 70’e Atığını Getir, Kitabını Götür’ kampanyasına destek devam ediyor. Çevre duyarlılığı ve okumaya teşvik konusunda Türkiye’de bir ilk olan ve Kartal Belediyesi tarafından başlatılan kampanya kapsamında FOX TV’de yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programı ve program ekibi, kampanyaya destek vermek amacıyla Kartal Belediyesi’ne kitap bağışında bulundu.

FOX TV bünyesinde toplanan kitaplar, “7’den 70’e atığını getir kitabını götür” kampanyası kapsamında atıklarını biriktirerek Kartal Belediyesi’ne getiren çevreci vatandaşlara hediye edilmek üzere Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars’a teslim edildi. Toplanan kitapları teslim almak üzere gazeteci ve FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya ile bir araya gelen Dr. Dilek Kars, çevreye duyarlılığından ve kampanyaya verdiği desteklerden dolayı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına Küçükkaya’ya teşekkür ederek kendisine doğa dostu ürünler hediye etti.

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars, kitap kampanyası ile ilgili olarak şunları dile getirdi: “ Projemizin yapısı, genel itibari ile doğada var olan ve süreklilik arz eden madde döngüsüne benzemektedir. Projemize ait maddeleri oluşturan kitap, oyuncak ve atıklar; ilçemiz genelindeki kumbaralara, vatandaşlarımız tarafından yıllardır düzenli ve istikrarlı bir şekilde atılıyor. Kumbaralara atılan atıkların her biri ayrıştırılıyor. Kumbaralarda biriken kitaplar ise personelimiz tarafından özenle seçilip müdürlüğümüzdeki kitaplıklara diziliyor. Düzenlediğimiz çevreci kampanyalar kapsamında da kumbaralar dışında, kendi biriktirdikleri atıkları bize getiren vatandaşlarımıza da çeşitli hediyeler veriyoruz. Yediden yetmişe her yaştan insanımızı bu kampanyaya katmak için ambalaj atıklarını (7 adet), atık pillerini (7 adet), bitkisel atık yağlarını (1 litre) ve elektronik atıklarını (1 adet) getiren herkese istediği kitap ve oyuncağı hediye ediyoruz. Temiz bir çevre için çalışırken aynı zamanda kitap okuma konusunda da farkındalığa dikkat çekmemiz, bazı firmaların kitap bağışında bulunmasına vesile oldu. Bu çevreci ve duyarlı topluluklardan bir tanesini de FOX TV’de yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat program ekibi oluşturuyor. İsmail Küçükkaya’ya ve tüm program ekibine Kartal Belediyesi adına duyarlılıklarından ötürü çok teşekkür ediyorum.”