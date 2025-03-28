Kartal Belediyesi'nin ''KE Çocuk'' dergisinin 17'nci sayısı çıktı

Kartal Belediyesi’nin çocuklara yönelik çıkardığı ''KE Çocuk'' dergisi, diğer sayılarında olduğu gibi, 17’nci sayısında da okurlarına bilgi ve eğlenceyle dolu sayfalar sunuyor.

İki aylık periyotlar halinde çıkan dergi, hem eğlenceli hem de eğitici yazarların yanında, okurlarının çalışmalarını da sayfalarına taşıyan bir anlayışa sahip. Yeni sayıda Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e ait “Yeni Bir Sayıyı Sizlerle Buluşturmanın Sevinci” başlıklı bir sunum yer alıyor. Öte yandan Özlem Yıldız, Deniz Danyal, Hikmet Esra Güney, Aynur Eğitmen, Bahriye Kefelioğlu, Sibel Unur Özdemir, Gülce Kırçiçek, Cansu Selçuk Çağlar, Arzu Kaya, İlknur Artuğ, Serra Dağhan, Deniz Tekin, Filiz Gündoğan, Ülker Çelik, Aslı Pınar Zorba’ya ait öykü, yazı ve şiirler de derginin zengin içerikleri arasında… Kapak çizimini Zeynep Akyol’un, sayfa çizimlerini Ebru Canlı Gürbüzlü ve Hakan Sümer’in yaptığı derginin sayfalarına renk katan resimler; Alperen Korkmaz, Zeynep Sevinç, Beril Taneri, Veysel Kerim Karakaş’a ait. Derginin her sayısında “Boyama Sayfası” Gamze Güller; “Haydi Resim Yapalım”, “Resfebe Öğrenelim”, “Akıl ve Zekâ Oyunları” sayfaları Gönül Ayar Ünal, “7 Farkı Bulun” sayfası ise Leyla Tün tarafından hazırlandı. “KE Çocuk”, “Kitap Önerileri” sayfasında tanıtımını gerçekleştirdiği eserlerle, okurlarını yaz günlerinde güzelliklerle dolu bir yolculuğa davet ediyor.