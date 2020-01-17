Kartal Belediyesi'nin KE Dergisi yayın hayatına başladı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in öncülüğünde hazırlanan KE Dergisinin Genel Yayın Yönetmenliğini Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Yazı İşleri Müdürlüğünü Melih Yıldız, Editörlüğünü Ercan Y. Yılmaz üstleniyor. Derginin yayın kurulunda Gamze Güller, Serkan Türk, İsmail Biçer, Mertcan Karacan, Fuat Sevimay ve Faruk Duman görev alıyor.

Kartal merkezli edebiyat ağırlıklı bir dergi olarak tasarlanan KE Dergisinin ilk sayısının kapak dosyasında, Şair Yazar Sunay Akın'a yer veriliyor. Kartal’daki Masal Müzesi’nin kurucu küratörü Sunay Akın, Melih Yıldız’la yaptığı söyleşide, sanat geçmişinin yanında müzecilik ilgisinin nerelerden kaynaklandığını anlatıyor.

Farklı formatı ve zengin içeriğiyle dikkat çeken KE Dergisinin ilk sayısında müzisyen Hüseyin Turan röportajının yanı sıra Buket Uzuner, Haydar Ergülen, Osman Şahin, Akgün Akova gibi ünlü edebiyatçıların şiirleri, öyküleri, deneme ve inceleme yazıları yer alıyor. Okurların Kartal çevresindeki kültür-sanat etkinliklerinden haberdar olabilecekleri KE Dergisi, iki ayda bir yayınlanacak ve okurlara ücretsiz olarak dağıtılacak.

KE Dergisinin yayın hayatın başlaması dolayısıyla açıklamada bulunan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Kartal Belediyesi olarak her çalışma sahamızda olduğu gibi, kültür-sanat anlamında da sayısız başarıya imza attık ve atmaya devam ediyoruz. Aynı imzayı çıkardığımız kültür, sanat ve edebiyat dergisi "KE"de de atmak istiyoruz. Gerek yerel gerek ulusal anlamda edebiyatımızın ve sanatımızın değerli ustalarıyla, yeni filizlenmekte olan yetenekleri bir araya getirerek nitelikli bir harman öğretmenin anlayışını taşımaktayız." dedi.