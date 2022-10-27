Kartal Belediyesi’nin Kreşlerinde 29 Ekim Coşkusu Yaşandı

Türkiye’de en çok kreşi bulunan ilçe belediyesi unvanına sahip olan Kartal Belediyesi’nin kreşlerinde Cumhuriyet’in ilanının 99. yıl dönümü kutlamaları yapıldı. 15 kreşte eş zamanlı olarak düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öğrencilerin yaptıkları gösterilere sahne oldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından 29 Ekim 1923’te ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yıl dönümü Kartal’da bir dizi etkinlikle kutlanmaya başlandı. Bu etkinliklerin ilki ise Kartal Belediyesi’ne ait kreşlerde gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Kutlamaları 15 Kreşte Eş Zamanlı Gerçekleştirildi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Başkan Vekili Mustafa Oktay Aksu ve Kartal Belediyesi başkan yardımcılarının katıldığı etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Kartal Belediyesi’ne ait 15 kreşte düzenlenen kutlamalar kapsamında; kreşlerde eğitim gören minik öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte hazırladıkları gösterileri kendilerini izlemeye gelen veliler için sergiledi.

Etkinlikler saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlarken, Kartal Belediyesi başkan yardımcılarının günün önemine ait konuşmaları ve öğrencilerin gösterileriyle devam etti. Ellerinde Türk Bayrakları ve Atatürk resimleriyle en güzel oyunları sergileyen minikler, halk oyunları ve müzikler eşliğinde unutulmayacak gösterilere imza attı.

“Kreşlerimizde Cumhuriyet Değerlerimizi Yaşatıyoruz”

Kartal Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Oktay Aksu, 29 Ekim 1923’de Cumhuriyet’in ilan edilmesi dolayısıyla düzenlenen kutlama etkinliklerinde öğrenci ve velilere hitaben yaptığı konuşmasında, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 99. yılını kutluyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı sevgi ve saygıyla anıyorum. Cumhuriyetimizin kuruluş hikâyesini okuduğumuz ve anladığımız zaman ne kadar büyük zorluklar çekildiğini görüyoruz. Kreşlerimizde de adını yaşattığımız, Cumhuriyet değerlerimizden Sabiha Bengütaş ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızdan Şerife Bacı, bunun en büyük örneklerinden biridir. Türkiye’nin en çok kreşine sahip olan ilçe belediyesi olarak, Cumhuriyet değerlerimizi korumaya ve büyütmeye devam edeceğiz.” diyerek Cumhuriyet’in önemini anlattı.

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri; 29 Ekim Cumartesi günü ve 30 Ekim Pazar günü devam edecek.