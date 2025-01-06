Kartal Belediyesi’nin Maker Eğitimleri Makine Hangar’da başladı

Kartal Belediyesi, gençleri geleceğin teknolojilerine hazırlamak için Maker Eğitimlerini, Makine Hangar’da başlattı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 4 Ocak’ta başlayan ve 2 Şubat 20205 tarihine kadar devam edecek olan programların ilkine katılarak, 21. yüzyıl becerileriyle donatılmış bu özel eğitimde gençlerle ve çocuklarla bir araya geldi.

Makina Hangar- Bilim - Mühendislik ve Teknoloji Merkezi’nde 4 Ocak itibari ile çocuk ve gençlere yönelik Maker Eğitimleri başladı.

2 Şubat 2025’e kadar devam edecek olan eğitim programı sayesinde çocukların, teknoloji ve mühendislik alanlarında kendilerini geliştirmeleri dijital okuryazarlık becerilerini artırarak temel becerileri kazanmaları amaçlanıyor.

Her yaşa uygun eğitim programları

Her yaş grubuna uygun içerikleriyle de oldukça dikkat çeken eğitim programı, yaş skalalarına göre gruplandırılıyor ve 124 öğrenci bu özel eğitimlerden faydalanma fırsatı buluyor.

Bu minvalde lise seviyesindeki öğrencilere verilen ‘Raspberry Pi ile Kodlama ve Elektroniğe İlk Adım’ başlıklı eğitim ile öğrenciler, kendi projelerini sıfırdan oluşturarak teknolojiye sağlam temelli bir giriş yapıyor.

İlkokul öğrencileri; ‘LEGO Education SPIKE ile STEAM’ öğrenimi ile hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını eğlenerek geliştirirken;

Ortaokul öğrencileri; ‘Arduino ile Yeşil Teknolojilere Yolculuk’ eğitimi ile sürdürülebilirlik odaklı teknolojiler tasarlayarak çevre dostu projeler geliştirirken, bir yandan da ‘3D Baskı Teknolojileri Eğitimi’ ile dijital tasarımlarını somut projelere dönüştürme deneyimi kazanıyor.

“Üretken bir nesil için çalışıyoruz”

Makine Hangar’a giderek eğitimlerinin ilk günlerinde öğrencileri yalnız bırakmayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, derslere katılarak geleceğin meslek dallarıyla tanışan çocuk ve gençlerin heyecanlarına ortak oldu.

Öğrencilerle sohbet ederek hayallerindeki mesleği ve bu eğitimlerin hayallerini gerçekleştirmeleri yolunda ne şekilde fayda sağlayacağını soran Başkan Yüksel’e, öğrencilerin verdikleri umut dolu cevaplar ise eğitimlerin en dikkat çeken anlarından biriydi. Başkan Yüksel’e büyük bir heyecanla hayallerinden, gelecekte hayata geçirmek istedikleri projelerden bahseden çocuk ve gençler, bu olanağı kendilerine sundukları için Başkanlarına teşekkür etti.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de gerçekleştirdiği konuşmasında tüm projeleri, çocukların ve gençlerin gözlerinde yanan umut dolu ateşi görme hayali ve şevki ile yaptıklarını söyleyerek şöyle konuştu:

“Gençlerimizin geleceğin dünyasına hazır bireyler olarak yetişmesini çok fazla önemsiyoruz, Makine Hangar projemizi de bu uğurda hayata geçirdik. Kartal’daki tüm projeleri, çocuklarımızın ve gençlerimizin gözlerinde yanan umut dolu ateşi görme hayali ve şevki ile yapıyoruz. Gözlerinizdeki bu ışık, bizlere yol göstermeye devam etsin, yeni projeleri bu şekilde büyük bir heyecanla üretmeye bizler de devam edeceğiz. Maker Eğitimleri ile de hayal gücünüzü, teknolojik becerilerinizi ve üretkenliklerinizi destekliyor vebunun için çalışıyoruz. Çok şey öğreneceğiniz ve ilerde çokça faydalanacağınız bir eğitim olacağından eminim, bu eğitim yolculuğunda sizlere başarılar diliyorum.”

4 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında sürecek eğitimler, gençlerin teknolojiyle donanarak daha güçlü bir geleceğe hazırlanmasına katkı sağlıyor. Kartal Belediyesi’nin bu yenilikçi eğitimleri, öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor ve gençlerin yaratıcılığını destekliyor.