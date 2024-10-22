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Kartal Belediyesi'nin ''Malzemeni Al Gel'' atölyesi başlıyor

Kartal Belediyesi'nin ''Malzemeni Al Gel'' atölyesi başlıyor
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Kartal Belediyesi, kadın üretimini teşvik etmeye, sosyal ve ekonomik alanda daha fazla yer alma çabalarını desteklemeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Kartallı kadınlar, Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün programı dâhilinde birbirlerinden öğrenme ve beraber üretme bilinci ile ‘Malzemeni Al Gel’ üretim atölyesinde bir araya geliyor.

Kadınların; ilçede bulunan kültür merkezlerinde haftada iki gün bir araya geleceği atölyeler, 4 oturumdan oluşup 3 saat sürecek.

Tığ örgü, el nakışı, ev içi terzilik, çanta yapımı, tel kırma, kâğıt iplikten örgü çanta ve çini gibi farklı el becerileri gerektiren alanlarda açılacak olan atölyelere katılım ise ücretsiz.

Kontenjanı sınırlı olan atölye çalışmalarına katılmak isteyen kadınlar; Kartal Belediyesi web sitesinde bulunan https://e-belediye.kartal.bel. tr/Basvuru/BasvuruSorgulama linki üzerinden başvuruda bulunabilecek.

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