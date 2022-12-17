Kartal Belediyesi'nin merhum başkanı Mehmet Ali Büklü Mezarı Başında Anıldı

Kartal’ın eski belediye başkanlarından merhum Mehmet Ali Büklü, vefatının 27. yılında, Soğanlık Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

1975-1980 ve 1989-1994 yılları arasındaki Kartal Belediye Başkanlığı görevleri süresince; halkçı, çağdaş belediyecilik anlayışını, hizmet verdiği birçok alanda hayata geçiren, kültür sanat atölyelerinden sabit halk pazarlarına, uluslararası festivallerden kreşlere ve kütüphanelere dek Kartal’da hümanist, ilkeli, demokrat, çağdaş belediyecilik uygulamalarının öncüsü olan merhum başkanın Kartal Soğanlık Mezarlığı’nda düzenlenen anma törenine Büklü ailesinin yanı sıra; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Doğru Parti Kartal İlçe Başkanı Gülay Turna, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kartal Şube Başkanı Hülya Arkan, Kartal Belediye Meclisi Üyeleri, Kartal Belediyesi Birim Müdürleri, Kartal Belediyesi iştirak şirketlerinin yöneticileri, mahalle muhtarları, Erzincan Tanyeri ve Üzümlü Dernek yönetimleri, Kartal Belediyesi çalışanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Belediyecilikteki İlkleri Büklü Gerçekleştirdi”

Anma töreninden önce merhum Başkan Mehmet Ali Büklü’nün özgeçmişi okundu ve hemen ardından mikrofonu Mehmet Ali Büklü’nün oğlu Buğra Büklü aldı.

Buğra Büklü babasının vefatının 27. yıl dönümünde düzenlenen anma töreninin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Babasını unutmayarak anmaya katılan herkese ailesi adına şükran duygularını ve teşekkürlerini ileten Buğra Büklü’den sonra sözü Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel aldı.

Başkan Yüksel şöyle konuştu: “Mehmet Ali Büklü’nün ölümünün ardından geçen 27 yıldan sonra bile anılabilmenin gururunun ayrı olduğuna inanıyorum. İnşallah bizler de Sayın Mehmet Ali Büklü gibi ebediyete göç ettikten sonra böyle iyi şeylerle anılırız. İyi insanların hatırlanması, anılması gerekiyor. Topluma hatırlatılması gerekiyor. Gelecek nesillere anlatılması gerekiyor. Yerel yönetimler için ilklere imza atan, yerel yönetimde ilklerle anılan bir belediye başkanının hatırlanması gerekiyor.

Yıl 2022 biz halen kentlerde ulaşımla ilgili sorunları konuşuyoruz. 80 öncesi ve 80 sonrası yaptığı hizmetlerde otobüslerle ilgili, ilçeler arası ulaşımla ilgili attığı adımları, o ulaşım araçlarında onları kullanan kadın şoför arkadaşlarla kadınlara verdiği değeri, onlara güvenini, onlara olan inancını unutmadık.

O günkü koşullarda; belki de gıdaya erişimin, ekmeğe erişimin zor olduğu koşullarda Halk Ekmek Fabrikasını kurduktan sonra, bugün bile hala halk ekmek büfelerinin önünde kuyrukların devam ediyor olması tabii ki manidar. O günden bu güne çok mesafe kat etmemiz gerekirken, istediğimiz seviyede ilerleyemediğimiz gerçeğinin üzüntüsünü yaşıyor olsak da geçmiş dönemden günümüze ışık tutan, o günkü koşullarda bunları gören, o vizyonu ortaya koyan; kreşlerden birçok yeniliklere kadar ilk adımı atan merhum belediye başkanımızı ben de şükran ve rahmetle anıyorum ve yâd ediyorum. Ondan öğreneceğimiz çok şey olduğunu ve günümüz koşullarında daha iyisini yapmamız gerektiğini elbette ki biliyoruz. O sadece yerel yönetim koşulları ile bu çığırları açan bir büyüğümüzdü. Daha iyi şeyler yapmaya, ülkeyi daha iyi bir noktaya götürebilmek için ondan aldığımız ilhamı ve enerjimizi diri tutup daha iyi şeyler yapabilmek için çok çalışmaya devam edeceğiz. Ben hem ailemize hem de emeği geçen arkadaşlarıma hem de anmaya katılan tüm dostlara teşekkür ediyorum.”

Anma töreninde gerçekleşen konuşmaların ardından merhum başkanın mezarına karanfiller bırakıldı ve ardından emekli din görevlisi Vedat Özbaş tarafından Kuran’ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Cemevi dedesi Mustafa Düzgün de anma töreninde dua okurken, katılanlar da merhum başkan için Fatiha okudu. Mehmet Ali Büklü’nün mezarı başında yapılan anmanın ardından törene katılanlara, Kartal Belediyesi tarafından lokum ikram edildi.