Kartal Belediyesi'nin örnek çalışmaları EUROCITIES'de!

Avrupa Şehirler Birliği olarak adlandırılan EUROCITIES, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınına karşı Avrupa'da gerçekleştirilen örnek çalışmaları, web sitesinde paylaşıyor. Salgın boyunca etkin bir mücadele sergileyen Kartal Belediyesi’nin çalışmaları da bu önemli platformda yerini aldı.

EUROCITIES, paylaşımında salgın boyunca aktif mücadelede yer alan Kartal Belediyesi'nin çalışmalarına dikkat çekti. Koronavirüs salgını ile ilgili gerçekleştirdiği çalışmaları diğer belediyelere örnek gösterilen Kartal Belediyesi, Avrupa’nın en önemli platformlarından biri olan EUROCITIES’de örnek belediyeler arasında gösterildi.

Kartal Belediyesi'nin vatandaşların evlerde kalması nedeniyle bando takımı ile gerçekleştirdiği sokak konserleri ve Kreş Müdürlüğü’nün minik öğrenciler için hazırladığı evden eğitim videoları, EUROCITIES web sayfasında yer alarak takdir kazandı.

Yapılan paylaşımda, "Kartal Belediyesi; korona krizi sırasında evde kalan insanları, sokaklarda verdiği konser eşliğinde eğlendiriyor ve destekliyor. Belediyenin bando grubu, 10 mahallede bir dizi konser verdi. Konser vatandaşlar tarafından bayraklar ve alkışlarla karşılandı. Belediye ayrıca kreş öğrencileri için evden çalışmayı destekleyen bir video programı geliştirdi." ifadeleri kullanıldı.

İlgili paylaşım için: https://covidnews.eurocities.eu/2020/04/14/kartal-istanbul-marching-band-for-the-morale/ linkine tıklayabilirsiniz.

EUROCITIES nedir?

1986 yılında kurulan EUROCITIES, 39 Avrupa ülkesinden yaklaşık 190 şehrin yerel yönetimlerini ve belediyelerini bir araya getiren uluslararası bir ağdır. Avrupa şehirlerinin; kültür, çevre, ekonomi vb. alanlarda bir araya gelmelerini, ortak çalışma içinde olmalarını sağlamayı ve bu şehirler arasındaki ilişkileri kuvvetlendirmeyi amaçlamaktadır. Sürdürülebilir bir kalkınma politikası takip edilerek yaşam kalitesi yüksek bir gelecek yaratılması