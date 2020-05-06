Kartal Belediyesi’nin Ramazan kolisi dağıtımı devam ediyor

Bağışlar ve belediyenin olanakları ile hazırlanan Ramazan erzak kolileri iki kişiden oluşan ekipler tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Koruyucu tulum, maske, eldiven ve siperlik takarak Ramazan kolilerini tek tek adreslere ulaştıran belediye ekipleri, imza karşılığında kolileri teslim ediyor. Sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaşın üstündeki vatandaşlara maske ve dezenfektan ulaştıran ekipler, Komşu İletişim Merkezi’ne yapılan başvuruları da değerlendiriyor. Hem Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün belirlediği muhtaç durumdaki kimseler hem de Komşu İletişim Merkezine ulaşan taleplere göre hareket eden ekipler, dışarı çıkamayanlar için de Kartal’daki fırıncılardan gelen ekmekleri Ramazan kolileri ile birlikte ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.