Kartal Belediyesi'nin sosyal vizyon projesinde geri sayım başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Kartal Belediyesi ortak imzasıyla kente kazandırılan, ‘Sosyal Belediyecilik’ anlayışının en somut örneklerinden biri olan Cevizli Yaşam Merkezi’nde sona gelindi. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, dev kompleksi yerinde inceleyerek projenin müjdesini verdi.

Kartal’ın çehresini değiştirecek ve ilçenin en önemli vizyon projeleri arasında yer alan Cevizli Yaşam Merkezi, kapılarını açmak için gün sayıyor. İBB ve Kartal Belediyesi’nin ortak projelendirdiği merkezin saha ziyaretinde bulunan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, son aşamaya gelen çalışmaları yerinde denetledi.

Proje sahasını karış karış gezen ve yetkililerden teknik süreç hakkında bilgi alan her iki başkan, merkezin sadece bir yapıdan ibaret olmadığını; kreşinden havuzuna, konferans salonundan engelli merkezine kadar Kartal’ın yeni yaşam enerjisi haline geleceğini vurguladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Enif Yavuz Dipşar, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Recep Korkut, İBB Yapı İşleri Müdürü Hakan Genç, İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi, CHP ilçe yönetimi, meclis üyeleri ve Kartallı muhtarlar da ziyaretler sırasında heyette yer aldı.

"Her alanda tam donanımlı bir merkez inşa ediyoruz"

İncelemeler sırasında projenin sunduğu hizmet çeşitliliğine dikkat çeken İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, “Kartal’a tam donanımlı bir eser kazandırmaktan gurur duyuyoruz” diyerek, şunları söyledi:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak amacımız, vatandaşlarımızın kapıdan çıktığında nitelikli hizmete en kısa sürede ulaşmasıdır. Cevizli Yaşam Merkezi, içinde barındırdığı yarı olimpik yüzme havuzu ve modern konferans salonuyla bölgenin sadece sosyal değil, sportif ve kültürel ihtiyacını da aynı anda karşılayacak. Kartal’a böylesine tam donanımlı bir eser kazandırmaktan gurur duyuyoruz."

"7’den 70’e tüm komşularımızın yeni adresi olacak"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ise projenin kentsel bir "meydan" niteliği taşıdığının altını çizerek şu sözleri kaydetti:

“Cevizli Yaşam Merkezi bir binadan fazlası, Kartal’ın yeni meydanıdır. Buraya gelen bir ebeveynimiz çocuğunu kreşe bırakırken, kendisi yarı olimpik havuzumuzda vakit geçirebilecek veya aile danışmanlık merkezimizden destek alabilecek. Engelli merkezimiz ve mahalle evimizle toplumsal dayanışmayı büyütürken, bölgenin otopark sorununa da köklü bir çözüm üretiyoruz. Kartallı komşularımızın yaşam kalitesini artırmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Bu ortak projede her zaman bizlerle olan, başta İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na ve tüm İBB ailesine, Kartallılar olarak sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. "

Cevizli Yaşam Merkezi: Kartal’ın yeni cazibe merkezi

Kartal’da hayata geçirilen Cevizli Yaşam Merkezi, modern mimarisi ve özenli çevre düzenlemesiyle bölgenin yeni cazibe noktalarından biri olmaya hazırlanıyor. Çok yönlü kullanım alanlarıyla dikkat çeken merkez; spor, eğitim, sosyal destek ve mahalle yaşamını bir arada sunan yapısıyla öne çıkıyor. Proje kapsamında inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzu, modern standartlarıyla sporseverlere hizmet verirken, geniş kapasiteli konferans salonu ve okul öncesi eğitime destek sağlayacak kreş, eğitim ve kültür alanında önemli bir ihtiyaca yanıt veriyor. Engelli bireyler için de özel olarak tasarlanan merkez ile ailelere yönelik danışmanlık ve eğitim hizmetleri de sosyal destek ayağını güçlendiriyor. Bunun yanı sıra komşuluk ilişkilerini canlandırmayı hedefleyen mahalle evi ve bölgedeki trafik yükünü azaltacak geniş otopark alanlarıyla Cevizli Yaşam Merkezi, Kartal’da yaşam kalitesini artıracak kapsamlı bir meydan projesi olarak dikkat çekiyor.