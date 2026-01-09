  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Kartal Belediyesi’nin Yeni Çöp Toplama ve Aktarma İstasyonu Hizmete Girdi

Kartal Belediyesi’nin Yeni Çöp Toplama ve Aktarma İstasyonu Hizmete Girdi

Kartal Belediyesi’nin Yeni Çöp Toplama ve Aktarma İstasyonu Hizmete Girdi
Güncelleme:

Kartal Belediyesi, ilçede her gün ortaya çıkan ortalama 500 ton civarındaki çöp ve evsel atıkların toplanıp bertaraf edilmesini daha verimli hale getirmek için yeni bir hizmeti daha devreye soktu.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün Esentepe Mahallesi’ndeki şantiyesinde kurulan yeni çöp toplama ve aktarma istasyonu hizmet vermeye başladı. Aynı anda 4 çöp kamyonun yanaştığı döküm rampası, çöp aktarma merkezi ve tırların çöp ve atık ile yüklendiği taşıyıcı bantlardan oluşan sisteme tırlar yanaşarak her seferinde büyüklüğüne göre ortalama 5 kamyonun aldığı atık malzemeleri çöp döküm sahasının bulunduğu Şile’ye götürmeye başladı. Halen 3 tırın aktif olarak transfer yaptığı aktarma istasyonu yüzde 40 kapasite ile çalıştırılmaya başlandı. Dorseleri hazır olan ve ancak taşıyıcı tırların beklendiği 3 aracın daha katılması ile günde 3 vardiya olarak hizmet vermesi planlanan istasyon Kartal Belediyesi’nin çöp toplama ve atık bertaraf hizmetinde büyük oranda tasarruf ve verim artışı sağlayacak. Tesisin tam kapasitesi günde 600 ton, tırların her birinin kapasitesi ise 60 metreküp veya 20 ton. Hem zamandan hem de yakıttan tasarrufunun yanı sıra yoğun İstanbul trafiğinde günde onlarca kez Tuzla’ya gitmek zorunda kalan çöp kamyonları artık sadece aktarma istasyonu ile mahalleler arasında hizmet verecek. Böylece bazı mahallelere daha sık hizmet verilebilecek.

Sisteminin devre alınması ve eksiklerinin belirlenmesi amacıyla 2 gündür yoğun mesainin sürdüğü Temizlik Şantiyesi’ni ve Atık Aktarma İstasyonu’nu Kartal Belediyesi Meclis üyeleri ve Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Yapay Zeka Destekli Sistem Devrede

Kartal Belediyesi Başkan Vekili Olcay Özgön’ün yanı sıra, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Yasin Ünder, Kartal Belediyesi Meclis Başkan Vekili Özlem Bulut, Kartal Belediye Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özkan Özdemir ve meclis üyelerinin ziyaret ettiği şantiyede Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü İbrahim Şahin, yeni atık aktarma istasyonu ile ilgili bilgi verdi. Sistemin tam kapasite çalışmaya başladığı zaman günde ortalama 500 ton atık çıkan Kartal’da tüm atığın aktarabileceğini kaydeden Şahin, bu sayede kamyonların Kartal içine yoğunlaşmasının sağlanabileceğini söyledi. Sistemin koku sorunu için gereken zamanlarda atık üzerine nozül sistemi ile kimyasal bir madde sıkıldığını ifade eden Şahin, dorseleri hazır olan tırların da katılımı ile tam kapasiteye ulaşacaklarını, yapay zekâ destekli sistem kullanarak dolu konteynerlerin tespitini gerçekleştireceklerini ve çöp kamyonlarının bu şekilde ihtiyaç olan mahallelere gönderileceğini ifade etti. Meclis üyeleri de sistemle ilgili sorularını yönelterek Atık Aktarma Merkezini inceledi.

Bu Haberleri Kaçırma...

HSBC'den altın fiyatı için yeni rekor tahmini! Hem hedef, hem tarih verildi
HSBC'den altın fiyatı için yeni rekor tahmini! Hem hedef, hem tarih verildi
Öğrencilerini eve temizliğe götüren öğretmen skandalında yeni gelişme!
Öğrencilerini eve temizliğe götüren öğretmen skandalında yeni gelişme!
Yıldız Tilbe İbo Şov programındaki 2 katı para işaretinin nedenini ilk kez açıkladı
Yıldız Tilbe İbo Şov programındaki 2 katı para işaretinin nedenini ilk kez açıkladı
Yeşilçam'ın vazgeçilmez oyuncularından biriydi... Artık geçimini simit satarak sağlıyor!
Yeşilçam'ın vazgeçilmez oyuncularından biriydi... Artık geçimini simit satarak sağlıyor!
Alina Boz'un başrolü Sıla Türkoğlu'na kaptırdığı merakla beklenen yeni diziden ilk fragman geldi
Alina Boz'un başrolü Sıla Türkoğlu'na kaptırdığı merakla beklenen yeni diziden ilk fragman geldi
Lodos fırtınasında deniz kabardı, dev dalgalar evleri sular altında bıraktı!
Lodos fırtınasında deniz kabardı, dev dalgalar evleri sular altında bıraktı!
Uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü isimden önce ayet şimdi de gözyaşı
Uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü isimden önce ayet şimdi de gözyaşı
''Rögarda bebek gördüm'' dedi ortalık bir anda karıştı!
''Rögarda bebek gördüm'' dedi ortalık bir anda karıştı!
Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Alina Boz'un başrolü Sıla Türkoğlu'na kaptırdığı merakla beklenen yeni diziden ilk fragman geldi Alina Boz'un başrolü Sıla Türkoğlu'na kaptırdığı merakla beklenen yeni diziden ilk fragman geldi Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sibirya soğukları, sağanak yağış ve kar yağışı geri döndü! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sibirya soğukları, sağanak yağış ve kar yağışı geri döndü! Akaryakıt fiyatları yine değişiyor: Fiyatlara ''indirimcik'' geliyor! Akaryakıt fiyatları yine değişiyor: Fiyatlara ''indirimcik'' geliyor! Merdiven altı üretimhaneye yüzlerce kiloluk mide bulandıran baskın! Merdiven altı üretimhaneye yüzlerce kiloluk mide bulandıran baskın! Lodos fırtınasında deniz kabardı, dev dalgalar evleri sular altında bıraktı! Lodos fırtınasında deniz kabardı, dev dalgalar evleri sular altında bıraktı! Sosyal medyayı karıştıran trafikte çiçek satan güzel kız fotoğrafında işin aslı ortaya çıktı Sosyal medyayı karıştıran trafikte çiçek satan güzel kız fotoğrafında işin aslı ortaya çıktı Yıldız Tilbe İbo Şov programındaki 2 katı para işaretinin nedenini ilk kez açıkladı Yıldız Tilbe İbo Şov programındaki 2 katı para işaretinin nedenini ilk kez açıkladı Yeşilçam'ın vazgeçilmez oyuncularından biriydi... Artık geçimini simit satarak sağlıyor! Yeşilçam'ın vazgeçilmez oyuncularından biriydi... Artık geçimini simit satarak sağlıyor! Öğrencilerini eve temizliğe götüren öğretmen skandalında yeni gelişme! Öğrencilerini eve temizliğe götüren öğretmen skandalında yeni gelişme! En düşük emekli maaşı Meclis'te; yükseltileceği rakam isyan ettirdi! En düşük emekli maaşı Meclis'te; yükseltileceği rakam isyan ettirdi!
Peynir, yoğurt, bal, zeytinyağı, kıyma, sucuk... Gıdada hile yapanlar tek tek ifşa edildi Peynir, yoğurt, bal, zeytinyağı, kıyma, sucuk... Gıdada hile yapanlar tek tek ifşa edildi Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan yeni vergi affı veya yapılandırma için dikkat çeken açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan yeni vergi affı veya yapılandırma için dikkat çeken açıklama Şiddetli yağışlar sonrası yol çöktü, toprağın altından insan kafatası ve kemikler çıktı! Şiddetli yağışlar sonrası yol çöktü, toprağın altından insan kafatası ve kemikler çıktı! Resmi Gazete'de yayımlandı; öğretmenlerin atama ve tayin sistemi sil baştan... Resmi Gazete'de yayımlandı; öğretmenlerin atama ve tayin sistemi sil baştan... Uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü isimden önce ayet şimdi de gözyaşı Uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü isimden önce ayet şimdi de gözyaşı Her çalışanın maaşından zorunlu kesinti yapacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde yeni gelişme Her çalışanın maaşından zorunlu kesinti yapacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde yeni gelişme AK Partili vekilinden TBMM'de skandal ifade: ''Aleviler öldürülüyor diye ortalığı ayağa kaldırıyor'' AK Partili vekilinden TBMM'de skandal ifade: ''Aleviler öldürülüyor diye ortalığı ayağa kaldırıyor'' ''Rögarda bebek gördüm'' dedi ortalık bir anda karıştı! ''Rögarda bebek gördüm'' dedi ortalık bir anda karıştı! Bir zamanların çocuk oyuncusuydu... Müjdeyi verdi; evleniyor... Bir zamanların çocuk oyuncusuydu... Müjdeyi verdi; evleniyor... Bir televizyon dizisinin daha fişi çekild... Bu sefer daha başlamadan bitti! Bir televizyon dizisinin daha fişi çekild... Bu sefer daha başlamadan bitti!