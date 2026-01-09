Kartal Belediyesi’nin Yeni Çöp Toplama ve Aktarma İstasyonu Hizmete Girdi

Kartal Belediyesi, ilçede her gün ortaya çıkan ortalama 500 ton civarındaki çöp ve evsel atıkların toplanıp bertaraf edilmesini daha verimli hale getirmek için yeni bir hizmeti daha devreye soktu.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün Esentepe Mahallesi’ndeki şantiyesinde kurulan yeni çöp toplama ve aktarma istasyonu hizmet vermeye başladı. Aynı anda 4 çöp kamyonun yanaştığı döküm rampası, çöp aktarma merkezi ve tırların çöp ve atık ile yüklendiği taşıyıcı bantlardan oluşan sisteme tırlar yanaşarak her seferinde büyüklüğüne göre ortalama 5 kamyonun aldığı atık malzemeleri çöp döküm sahasının bulunduğu Şile’ye götürmeye başladı. Halen 3 tırın aktif olarak transfer yaptığı aktarma istasyonu yüzde 40 kapasite ile çalıştırılmaya başlandı. Dorseleri hazır olan ve ancak taşıyıcı tırların beklendiği 3 aracın daha katılması ile günde 3 vardiya olarak hizmet vermesi planlanan istasyon Kartal Belediyesi’nin çöp toplama ve atık bertaraf hizmetinde büyük oranda tasarruf ve verim artışı sağlayacak. Tesisin tam kapasitesi günde 600 ton, tırların her birinin kapasitesi ise 60 metreküp veya 20 ton. Hem zamandan hem de yakıttan tasarrufunun yanı sıra yoğun İstanbul trafiğinde günde onlarca kez Tuzla’ya gitmek zorunda kalan çöp kamyonları artık sadece aktarma istasyonu ile mahalleler arasında hizmet verecek. Böylece bazı mahallelere daha sık hizmet verilebilecek.

Sisteminin devre alınması ve eksiklerinin belirlenmesi amacıyla 2 gündür yoğun mesainin sürdüğü Temizlik Şantiyesi’ni ve Atık Aktarma İstasyonu’nu Kartal Belediyesi Meclis üyeleri ve Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Yapay Zeka Destekli Sistem Devrede

Kartal Belediyesi Başkan Vekili Olcay Özgön’ün yanı sıra, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Yasin Ünder, Kartal Belediyesi Meclis Başkan Vekili Özlem Bulut, Kartal Belediye Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özkan Özdemir ve meclis üyelerinin ziyaret ettiği şantiyede Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü İbrahim Şahin, yeni atık aktarma istasyonu ile ilgili bilgi verdi. Sistemin tam kapasite çalışmaya başladığı zaman günde ortalama 500 ton atık çıkan Kartal’da tüm atığın aktarabileceğini kaydeden Şahin, bu sayede kamyonların Kartal içine yoğunlaşmasının sağlanabileceğini söyledi. Sistemin koku sorunu için gereken zamanlarda atık üzerine nozül sistemi ile kimyasal bir madde sıkıldığını ifade eden Şahin, dorseleri hazır olan tırların da katılımı ile tam kapasiteye ulaşacaklarını, yapay zekâ destekli sistem kullanarak dolu konteynerlerin tespitini gerçekleştireceklerini ve çöp kamyonlarının bu şekilde ihtiyaç olan mahallelere gönderileceğini ifade etti. Meclis üyeleri de sistemle ilgili sorularını yönelterek Atık Aktarma Merkezini inceledi.