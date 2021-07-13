Kartal Belediyesi'nin yol yapım seferberliği devam ediyor

Kartal'ın 20 mahallesinde binlerce çukuru yamalayan ve kilometrelerce uzunlukta yolu tamamen yenileyerek eşi görülmemiş bir yol bakım çalışması gerçekleştiren Kartal Belediyesi, yol yapım ve asfaltlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yol yapım çalışmaları kapsamında ekiplerin şimdiki durağı ise Uğur Mumcu Mahallesi oldu.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Uğur Mumcu Mahallesi'nde gerçekleştirdiği asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyaret sırasında birim müdürleri ve teknik personel de hazır bulundu.

Çalışmaları inceleyerek son durum ile alakalı personelden teknik bilgileri alan Başkan Yüksel, çevredeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti, gelen talep ve önerileri not aldırdı. Vatandaşlar ise çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Yüksel'e ve Kartal Belediyesi'ne teşekkür etti.

"İlçemizin Gelecek Vizyonuna Bir Adım Daha Yaklaşıyoruz”

Devam eden çalışmalar hakkında konuşan Başkan Gökhan Yüksel, "Bizim belediye olarak yaptığımız en temel işlerden biri, idari sınırlarımız içindeki yollarda, Kartallı komşularımıza konforlu ve güvenli seyahati tesis etmektir. Şimdiye kadar hiç görülmemiş bir hizmet seferberliği içinde bu çalışmaları devam ettiriyoruz. Kartal'ı cazibe merkezi haline getirmek ve komşularımızı güvende tutmak için ciddi yatırımlar yapıyoruz. Bu çalışmalar bizi, ilçemizin geleceğine yönelik vizyonuna bir adım daha yaklaştıracak. Belediyemizin emektar işçileri de çukurları ve bozuk yolları onarmak için her gün büyük bir gayretle çalışarak olağanüstü bir iş çıkarıyorlar. Hepsine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Uğur Mumcu Mahallesi’nde Asfalt Seferberliği

Uğur Mumcu Mahallesi'nde devam eden çalışmalar tamamlandığında, toplamda 4 sokak ve 2 caddede 3.500 ton asfalt serilmiş olacak.

2021 Yılı Sonunda Dökülen Asfalt 28 Bin 500 Tonu Bulacak

Başkan Gökhan Yüksel'in ‘güvenli ve konforlu sokaklar’ vizyonu doğrultusunda Kartal Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ilçede 2021 yılı içerisinde şimdiye kadar 19.500 ton asfalt dökülmüş oldu ve yılsonuna kadar bu sayının 28.500 tonu bulması hedefleniyor.