Kartal Bilim Mühendislik ve Teknoloji Merkezi’nde Sertifika Töreni Düzenlendi

Kartal Belediyesi’nin teknoloji ve eğitim odaklı projelerinden biri olan Kartal Bilim Mühendislik ve Teknoloji Merkezi’nde gerçekleşen Makina Hangar Yaz Okulu, dört haftalık yoğun bir programın ardından sertifika töreniyle sona erdi. Törene öğrenciler, veliler ve belediye yetkilileri büyük ilgi gösterdi.

İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 6 ayrı grupta toplam 124 öğrenci, “robotik kodlama”, “algoritma geliştirme” ve “proje üretimi” gibi alanlarda hem teorik hem uygulamalı eğitim aldı. Yaş gruplarına göre özel olarak planlanan içerikler sayesinde öğrenciler, mühendislik dünyasının temellerini eğlenceli bir şekilde keşfetme fırsatı buldu.

Velilerin de sürece aktif olarak dahil olduğu eğitim programında, çocuklar öğrendiklerini somut projelere dönüştürerek üretmenin heyecanını yaşadı.

Törene Yoğun İlgi

Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Ali Aluç, Spor Müdürü Serkan Taş ve çok sayıda veli, öğrencilerin sertifika heyecanına ortak oldu. Sahneye çıkan öğrenciler, alkışlar eşliğinde belgelerini alırken gurur dolu anlar yaşandı.

Başkan Gökhan Yüksel: “Geleceğe Yatırım Yapıyoruz”

Törenin ardından konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Kartal Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi - Makina Hangar çocuklarımızın teknolojiyle tanıştığı, üretmeyi öğrendiği ve hayallerini projelere dönüştürdüğü çok değerli bir eğitim merkez. Kartal Belediyesi olarak çocuklarımızın geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bugün burada gördüğümüz heyecan ve azim, yarının bilim insanlarını, mühendislerini ve yaratıcı liderlerini yetiştirdiğimizin en güzel göstergesi. Tüm öğrencilerimizi ve emeği geçen eğitmenlerimizi yürekten kutluyorum,” dedi.