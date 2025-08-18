  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Kartal Bilim Mühendislik ve Teknoloji Merkezi’nde Sertifika Töreni Düzenlendi

Kartal Bilim Mühendislik ve Teknoloji Merkezi’nde Sertifika Töreni Düzenlendi

Kartal Bilim Mühendislik ve Teknoloji Merkezi’nde Sertifika Töreni Düzenlendi
Güncelleme:

Kartal Belediyesi’nin teknoloji ve eğitim odaklı projelerinden biri olan Kartal Bilim Mühendislik ve Teknoloji Merkezi’nde gerçekleşen Makina Hangar Yaz Okulu, dört haftalık yoğun bir programın ardından sertifika töreniyle sona erdi. Törene öğrenciler, veliler ve belediye yetkilileri büyük ilgi gösterdi.

İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 6 ayrı grupta toplam 124 öğrenci, “robotik kodlama”, “algoritma geliştirme” ve “proje üretimi” gibi alanlarda hem teorik hem uygulamalı eğitim aldı. Yaş gruplarına göre özel olarak planlanan içerikler sayesinde öğrenciler, mühendislik dünyasının temellerini eğlenceli bir şekilde keşfetme fırsatı buldu.

Velilerin de sürece aktif olarak dahil olduğu eğitim programında, çocuklar öğrendiklerini somut projelere dönüştürerek üretmenin heyecanını yaşadı.

Törene Yoğun İlgi

Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Ali Aluç, Spor Müdürü Serkan Taş ve çok sayıda veli, öğrencilerin sertifika heyecanına ortak oldu. Sahneye çıkan öğrenciler, alkışlar eşliğinde belgelerini alırken gurur dolu anlar yaşandı.

Başkan Gökhan Yüksel: “Geleceğe Yatırım Yapıyoruz”

Törenin ardından konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Kartal Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi - Makina Hangar çocuklarımızın teknolojiyle tanıştığı, üretmeyi öğrendiği ve hayallerini projelere dönüştürdüğü çok değerli bir eğitim merkez. Kartal Belediyesi olarak çocuklarımızın geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bugün burada gördüğümüz heyecan ve azim, yarının bilim insanlarını, mühendislerini ve yaratıcı liderlerini yetiştirdiğimizin en güzel göstergesi. Tüm öğrencilerimizi ve emeği geçen eğitmenlerimizi yürekten kutluyorum,” dedi.

text-ad
Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hakkari Yüksekova'da Türkiye'nin en lezzetli mesaisi başladı Hakkari Yüksekova'da Türkiye'nin en lezzetli mesaisi başladı İslam Memiş, altını olanları ve altın alacakları uyardı İslam Memiş, altını olanları ve altın alacakları uyardı Cem Küçük İBB operasyonlarının uzanacağı yeni belediyeleri açıkladı Cem Küçük İBB operasyonlarının uzanacağı yeni belediyeleri açıkladı Türkiye'nin en yoksul ve zenginlerinin yaşadıkları iller belli oldu Türkiye'nin en yoksul ve zenginlerinin yaşadıkları iller belli oldu İhale ile aldığı evi görünce neye uğradığını şaşırdı İhale ile aldığı evi görünce neye uğradığını şaşırdı Kılıçdaroğlu hakkında şoke eden ifadeler: ''Bana kaybedersem kaybedeyim dedi'' Kılıçdaroğlu hakkında şoke eden ifadeler: ''Bana kaybedersem kaybedeyim dedi'' Miras davaları devam eden Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan sürpriz karar Miras davaları devam eden Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan sürpriz karar Kadın seçmenlerin ardından genç seçmenlerle yapılan seçim anketinin sonuçları da belli oldu Kadın seçmenlerin ardından genç seçmenlerle yapılan seçim anketinin sonuçları da belli oldu Yoğun bakıma kaldırılan Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in sağlık durumu açıklandı Yoğun bakıma kaldırılan Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in sağlık durumu açıklandı ''İmamoğlu 2'nci Erdoğan'dır'' demişti... Ümit Özdağ Cumhurbaşkanı adayını ilan etti ''İmamoğlu 2'nci Erdoğan'dır'' demişti... Ümit Özdağ Cumhurbaşkanı adayını ilan etti
Survivor'un güzel yarışmacısı aracıyla uçurumdan yuvarlandı! Survivor'un güzel yarışmacısı aracıyla uçurumdan yuvarlandı! Polis kontrolünde alkol içmediği halde alkollü çıkmıştı... Nedeni belli oldu! Polis kontrolünde alkol içmediği halde alkollü çıkmıştı... Nedeni belli oldu! Liseli genç kız evinde ölü bulundu, katil zanlısı akrabası çıktı! Liseli genç kız evinde ölü bulundu, katil zanlısı akrabası çıktı! Bu seçim anketi olay olacak: Artık AK Parti 2'nci, MHP ise 6'ncı parti! Bu seçim anketi olay olacak: Artık AK Parti 2'nci, MHP ise 6'ncı parti! AK Parti'nin yaptırdığı anketin sonuçları açıklandı AK Parti'nin yaptırdığı anketin sonuçları açıklandı Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda ölü ve yaralı var Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda ölü ve yaralı var Çok sayıda ilimizde yağmur bekleniyor... İşye haftanın hava durumu raporu Çok sayıda ilimizde yağmur bekleniyor... İşye haftanın hava durumu raporu 50 yaşına merdiven dayayan ünlü şarkıcının kendisi bile artık aynada kendini tanıyamıyor! 50 yaşına merdiven dayayan ünlü şarkıcının kendisi bile artık aynada kendini tanıyamıyor! Kim Milyoner Olmak İster'in 300 bin TL'lik şaşırtmalı sorusu olay oldu Kim Milyoner Olmak İster'in 300 bin TL'lik şaşırtmalı sorusu olay oldu Konut fiyatlarındaki değişim belli oldu: İşte konut fiyatların en çok ve en az arttığı illerimiz! Konut fiyatlarındaki değişim belli oldu: İşte konut fiyatların en çok ve en az arttığı illerimiz!