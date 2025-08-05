Kartal Çınar Caddesi'nde yeni dönem

Başkan Yüksel, Tarihi Caddedeki Yenileme Çalışmalarını İnceledi

Kartal Belediyesi, ilçenin ulaşım altyapısını daha modern hale getirmek ve vatandaşların konforlu bir kent yaşamı sürmesini sağlamak amacıyla ilçenin en eski ve en yoğun noktalarından biri olan Cevizli Mahallesi Çınar Caddesi’nde kapsamlı bir yenileme çalışması başlattı. Altyapıdan üstyapıya birçok alanda dönüşümün hedeflendiği çalışmaları Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de yerinde inceledi.

Yol bakım ve yenileme çalışmalarının hız kazandığı Çınar Caddesi, uzun yıllardır bölge sakinlerinin yoğun olarak kullandığı, ticaret ve ulaşım açısından kritik bir konumda bulunuyor. Başkan Gökhan Yüksel, teknik ekiplerle birlikte alanda yaptığı incelemede hem yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı hem de esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Yenileme kapsamında caddenin mevcut asfalt yapısı elden geçirilirken, kaldırım düzenlemeleri, aydınlatma sistemleri ve peyzaj çalışmalarıyla da bölgeye yeni ve modern bir görünümün kazandırılması amaçlanıyor.

“Tüm gayretimizle sahadayız”

Kartal’da yaşam kalitesini daha da yükseltirken estetik bir kent görüntüsü kazandırmak için de çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Çınar Caddesi, Kartal’ın hafızasında önemli bir yer tutuyor. Bu nedenle çalışmalarımızı sadece bir bakım süreci olarak değil, aynı zamanda bölgenin kimliğini koruyarak modernize etmek şeklinde ele alıyoruz. Kartallı komşularımızın daha konforlu ve güvenli bir çevrede yaşamaları için tüm ekiplerimizle sahadayız. Özverili çalışmaları için tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kartal’ın tüm cadde ve sokaklarının bakımı bizler için çok önemli. Komşularımızın daha modern bir Kartal’da yaşamaları için tüm gayretimizle sahada olmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Çınar Caddesi’ndeki yenileme çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.