‘Kartal Çocuk Şenliği’ Miniklerin Yoğun İlgisi Eşliğinde Başladı

Kartal Belediyesi tarafından, Kartallı çocukların 1 haftalık ara tatilde eğlenceli zaman geçirmesi amacıyla hazırlanan Çocuk Şenliği başladı. Çocukların ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde şenlik alanı adeta panayır yerine döndü.

Kartal Belediyesi, ara tatile giren öğrencileri, birbirinden eğlenceli aktivitelerin yer aldığı ‘Çocuk Şenliği’ ile buluşturuyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, minik öğrenciler için, 6 gün boyunca sürecek ve birbirinden eğlenceli aktivitelerin yer aldığı bir çocuk şenliği hazırladı. Çocuk Şenliği kapsamında gerçekleşecek etkinliklerde, Kartallı minikler; eğlenceli etkinlikler, akıl oyunları ve oyun atölyeleri ile ara tatilin tadını doyasıya çıkaracak.

Çocuk Şenliği etkinliklerinin ilk günü Kartal Yakacık Masal Müzesi’nde gerçekleştirildi. Aileleri ile birlikte gelerek Masal Müzesi’ni de gezen minikler için erken saatlerde başlayan etkinlikler ile Masal Müzesi’nin bahçesi adeta panayır yerine döndü.

Masal Müzesi bahçesinin her bir köşesinin farklı bir etkinliğe sahne olduğu çocuk şenliğine onlarca çocuk katıldı. Kartallı çocukların büyük ilgi gösterdiği şenlikte yüz boyama, balon, karikatür ve tabak boyama gibi etkinliklerin yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş mahalle oyunları oynandı.

Masal Müzesi’nin bahçesinde gerçekleştirilen etkinliklerde yapılan ikramlarla çocuklar doyasıya eğlendi. Çocuklar kendileri için hazırlanan pamuk şeker ve patlamış mısır ikramından gün boyunca faydalandı.

Şenliğe ek olarak yine ara tatildeki çocuklar için Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde çocuk oyunları sahnelendi.

19 Kasım’a kadar sürecek olan Kartal Çocuk Şenliği, her gün farklı bir noktada çocuklar ile buluşacak.

13 Kasım Pazar günü Soğanlık Rıfat Ilgaz Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi’nde düzenlenecek şenlik, 15 Kasım’da Bayram Demirkol, 17 Kasım’da Mehmet Ali Büklü, 18 Kasım’da Hürriyet Kültür Merkezi ve 19 Kasım’da Uğur Mumcu Kültür Merkezi önünde düzenlenecek.