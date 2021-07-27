Kartal Edebiyat Günleri Başladı

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organize ettiği “Edebiyat Günleri”, Yakacık Bayram Demirkol Parkı’nda gerçekleştirilen ilk etkinlik ile başladı.

5 gün boyunca Türk edebiyatının önemli isimlerini bir araya getirecek olan “Edebiyat Günleri’nin” 26 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşen ilk oturumunun konuğu, yazar Ayşe Övür oldu. Ailesinden insanların hikâyelerinin de yer aldığı “Sahra 1911” adlı romanın yazarı Övür, “Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Edebiyatımızda Kadın” başlıklı oturumda düşüncelerini ve araştırmalarını paylaştı.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Çağdaş Edebiyat Kültür Sanat Eğitim Derneği’nin düzenlediği “Edebiyat Günleri” başladı.

Kartal Belediyesi tarafından yenilenen Yakacık Bayram Demirkol Parkı’nda gerçekleşen ilk etkinliğin konuğu yazar Ayşe Övür oldu. “Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Edebiyatımızda Kadın” başlıklı söyleşi, eğitimci-şair-yazar Niyazi Yaşar’ın moderatörlüğünde gerçekleşti.

Saat 18.00’de başlayan söyleşiye edebiyatsever Kartallılar yoğun ilgi gösterdi. Programda Yazar Ayşe Övür, ailesinden örnekler de vererek bu alanda yaptığı araştırmaları aktardı. Kadınların haklarına geç kavuştuklarını ve eğitim almak konusunda kendisinin de pek çok zorluğu aştığını belirten Övür, bu yolda pek çok kadının mücadele ettiğini örneklerle aktardı.

Edebiyat alanında bu yüzden kadınların ancak Cumhuriyetten sonra katılımının arttığını anlatan yazar, saraya ve konaklara köle olarak getirilen kadınların sonraki kuşaklarından yazarlar çıktığını ve onların da kendi hikâyelerini anlattığını aktardı. Yaklaşık bir buçuk saat süren etkinlikte, soru cevap kısmının ardından Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Etkinlik Koordinatörü Uğur Temel tarafından yazar Ayşe Övür’e, plaket takdim edildi.

“Edebiyat Günleri”nin ikinci etkinliği 27 Temmuz Salı günü Kartallı Kazım Meydanı’nda; Hilal Karahan, W. Bahadır Bayrıl, Ali Günvar, Ayça Erdura, Nur Saka, Cevat Hikmet Erdem ve Dilruba Nuray Erenler’in katılımı ile saat 18.00’da gerçekleştirilecek. Katılımcılar, “Edebiyatın Penceresinden Kadın, Sanat ve İktidar” adlı söyleşileri ile edebiyatseverler ile buluşacak.