Kartal Edebiyat Günleri Başlıyor

Kartal Belediyesi’nin organizasyonu ile 5 gün boyunca Türk edebiyatının önemli isimlerini bir araya getirecek olan “Edebiyat Günleri”, 26 Temmuz Pazartesi günü başlıyor.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Çağdaş Edebiyat Kültür Sanat Eğitim Derneği’nin düzenlediği “Edebiyat Günleri”, 26-27-28-29 ve 30 Temmuz şair-yazar ve sanatçıları ağırlayacak.

Kartal Belediyesi tarafından baştan aşağı yenilenen Yakacık Bayram Demirkol Parkı’nın eşsiz doğasında gerçekleşecek olan ilk etkinliğin (26 Temmuz) konukları; yazar Ayşe Övür ile eğitimci-şair-yazar Niyazi Yaşar olacak. “Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Edebiyatımızda Kadın” konusunun ele alınacağı program, saat 18.00’da başlayacak.

27 Temmuz Salı günü gerçekleşecek olan ikinci etkinlik ise Kartallı Kazım Meydanı’nda Hilal Karahan, W. Bahadır Bayrıl,Ali Günvar, Ayça Erdura, Nur Saka, Cevat Hikmet Erdem ve Dilruba Nuray Erenler’in katılımı ile saat 18.00’da yapılacak. Katılımcılar, “Edebiyatın Penceresinden Kadın, Sanat ve İktidar” adlı söyleşileri ile edebiyatseverler ile buluşacak.

Esentepe Mehmet Ali Büklü Parkı, 28 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00’da düzenlenecek olan etkinliğe ev sahipliği yapacak. Kartal Belediyesi’nin çalışmaları ile geçtiğimiz günlerde hizmete sunulan sosyal tesisi de içinde barındıran Mehmet Ali Büklü Parkı’nda edebiyatseverler; Av. Celal Ülgen, Elfin Tataroğlu, C. Hakkı Zariç, Nisa Leyla, Taner Sezgin, Olcay Kasımoğlu, İsmet Yalçın, Hüseyin Aslan, Ata Yiğiz, Çiya Andok, Ali Rıza Gelirli, Nur Saka, Raif Zor, Hayrettin Erenler, Metin Kaya, Niyazi Yaşar ve Cevat Hikmet Erdem’in eşlik edeceği “Şiddete Karşı Barış Dili” adlı söyleşiyi dinleyebilecek.

Etkinliğin 5. gününde Cevizli Komşuluk ve Dayanışma Meydanı; şair-sanatçı; İsmail Üstündağ, Birgün Tekin, Şenol Açınkaya, Aslan Seymen, Ulviye Altay Yetmez, Aliye Cana Özkeskin, Dilara Ersoy, Firdevs Darı, Fahri Selvi, Mehmet Şerif Kaplan, Efe, Emre Korkmaz, Duran Arlı, Yaşar Saban, Ayhan Akgül, Halil Müftüoğlu, Engin Gök ve Ayser Bektaş’ı ağırlayacak. “Türkler ve Şiirler” konusunun ele alınacağı söyleşi, 29 Temmuz Perşembe günü 18.00’da gerçekleşecek.

Edebiyat Günleri’nin finali ise Yakacık Bayram Demirkol Parkı’nda yapılacak. 30 Temmuz Cuma günü saat 18.00’da gerçekleşecek olan programda Sakine Düzce, Ayşegül Bayar Kaya ve Nalan Çelik “Sanatın Suç İmgesi” konusunda bir söyleşi gerçekleştirecek.

Sanat ile yoğrulmuş ve sanattan beslenen bir kültür oluşturmak adına Kartal’da gerçekleştirecekleri kültür sanat etkinliklerini artırarak, medeni bir toplumun olmazsa olmazı sanatın tüm dallarını Kartal’da yaşatacaklarını ifade eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, tüm komşuları 26-27-28-29 ve 30 Temmuz’da düzenlenecek “Edebiyat Günleri”ne davet etti.