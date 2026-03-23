  Kartal Hüseyin Güler'i unutmadı... Merhum Hüseyin Güler vefatının 2. Yılında Mezarı Başında Anıldı

Kartal Belediyesi’nde 1989’dan vefat ettiği 2024 yılına kadar çeşitli kademelerde görev alarak önemli katkılar sunan Hüseyin Güler, vefatının ikinci yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Ailesi, mesai arkadaşları ve sevenlerinin katıldığı anma programında dualar okundu, kabri başına karanfiller bırakıldı ve lokma dağıtıldı.

Anma törenine; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP Kartal İlçe Yönetimi, AK Parti Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Arzu Öğüt Şimşek, siyasi parti temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, belediye personeli, Güler’in ailesi, basın mensupları ve çok sayıda yakını katılım sağladı.

Başkan Gökhan Yüksel: "1989’dan bu yana belediyemizin hafızasıydı"

Törende konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, merhum Hüseyin Güler ile uzun yıllar omuz omuza çalıştıklarını belirterek şunları söyledi:

“Hüseyin abi bizim için çok değerli bir yol arkadaşıydı. 1989 yılından bu yana belediyemizin her kademesinde emeği olan, kurumumuzun hafızası niteliğinde bir büyüğümüzdü. Kendisi hayatı boyunca hizmeti şiar edinmiş, prensipli duruşu ve çalışkanlığıyla hepimize örnek olmuştur. Vefatının ikinci yılında, değerli yol arkadaşım Hüseyin Güler’i kaybetmenin acısını hala yüreğimizde hissediyoruz. Ailesine ve tüm sevenlerine bir kez daha sabırlar diliyorum. Seni saygıyla ve minnetle anıyoruz.”

Törende söz alan Hüseyin Güler’in kızı ve babası, duygularını dile getirerek törene katılanlara teşekkür etti.

Güler’in kızı, babasının hatıralarıyla yaşamaya devam ettiklerini belirterek; “Babam tüm mesai arkadaşlarını çok severdi. Hastanede tedavi gördüğü dönemde bile belediyedeki arkadaşlarıyla olan anılarını, onlara duyduğu sevgiyi sık sık konuşurduk. Bugün burada olan herkese babama gösterdikleri bu vefa için teşekkür ediyorum.” dedi.

Hüseyin Güler’in babası ise yaşadığı derin üzüntüyü ifade ederek; “Acımız hala taze. Göreve merhum Belediye Başkanı Mehmet Ali Büklü ile başladı ve yine Sayın Büklü’nün mezarı yanında da görevini tamamladı. Bir baba için evladını bu şekilde anmak çok zor. Ölümü ona hiç yakıştıramadım, çok erken bir ayrılık yaşadık. Bizleri bu zor günümüzde yalnız bırakmayan tüm dostlarına ve mesai arkadaşlarına teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

Dualar ve karanfillerle anıldı

1969 yılında Erzincan’da doğan ve 1989 yılından itibaren Kartal Belediyesi bünyesinde Temizlik İşleri, Basın ve Yayın ile Ruhsat ve Denetim müdürlüklerinde müdürlük yaparak belediyeye emek veren Hüseyin Güler için düzenlenen tören, Cemevi Dedesi Yunus Altun’un okuduğu dualarla devam etti.

Duaların ardından katılımcılar, Güler’in kabrine karanfiller bıraktı. Anma programı, merhumun ruhu için gerçekleştirilen lokma dağıtımıyla sona erdi.

