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Kartal Kadın Emeği Pazarı'nda yeni yıl heyecanı

Kartal Kadın Emeği Pazarı'nda yeni yıl heyecanı
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Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak Kartallı kadınların el emeği ürünlerinin satışını yaptığı Kadın Emeği Pazarı tezgahları yeni yıl heyecanını yaşatıyor.

Rengarenk yeni yıl ürünleri ile Kartallı vatandaşları bekleyen Kadın Emeği Pazarı, Aralık ayı boyunca ilçe genelinde farklı günlerde ve farklı lokasyonlarda kurulacak. Yeni yılın yaklaşması ile Kadın Emeği Pazarı’nda tezgah açan ev kadınları, yılbaşı temasına özel takı, çanta ve süs eşyaları ile Kartallı vatandaşlar için ideal yeni yıl hediyelerini satışa sunuyor.

Aralık Ayı Kadın Emeğiyle Süsleniyor

İlk olarak 10 Aralık Salı günü Cevizli Mahallesi Çınar Caddesi’nde kurulan Kadın Emeği Pazarı; 12-13 Aralık Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı Zeki Alasya Parkı, 17-18 Aralık Yakacık Kültür Merkezi önü, 19 Aralık Soğanlık Kültür Merkezi önü, 24-25 Aralık Uğur Mumcu Kültür Merkezi önü ve 27 Aralık tarihlerinde Neyzen Tevfik Meydanı’nda açılacak. Birbirinden güzel yeni yıl hediyeleri Aralık ayı boyunca ilçe genelinde kurulan Kadın Emeği Pazarı’nda sergilenmeye devam edecek.

 

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
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