Kartal Kariyer Merkezi kuruluyor!

İş arayan Kartallı vatandaşlar için çözüm üretmek üzere faaliyet gösterecek olan Kariyer Merkezi’nin ilk toplantısına belediyenin farklı müdürlüklerinden ve bölümlerinden çalışanlar katıldı. Toplantıda çözüm ortağı Microsoft Türkiye Distribütörü İş ve Kanal Geliştirme Müdürü Uğur Yılmaz bilgi verdi.

Kartal Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen toplantıya Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve her bölümü temsilen çalışanlar katıldı. Kısa bir konuşma yapan Başkan Gökhan Yüksel, işsizliğin had safhada olduğunu ve belediyeden içeri giren her 10 kişiden, 5 ya da 6’sının iş aradığını söyledi.

Kartal Kariyer Merkezi’nin belediyenin en önemli projelerinden biri olduğunu ve Kartallı işverenler ile iş arayanları buluşturmak için daha ciddi, daha kurumsal bir yapı olacağını söyleyen Başkan Gökhan Yüksel, Kariyer Merkezi’nin danışmanlık yönünün de olacağını söyledi.

İşsizlikle mücadelede herkesin elini, taşın altına koyması gerektiğini belirten Başkan Gökhan Yüksel, belediyeye iş aramaya gelen vatandaşlara alternatif yaratmanın peşinde olduklarını söyledi. Başkan Gökhan Yüksel’in ardından söz alan projenin çözüm ortağı Microsoft Türkiye Distribütörü İş ve Kanal Geliştirme Müdürü Uğur Yılmaz, Kariyer Merkezi’nin önemli bir başvuru merkezi olacağını söyledi.

Çevredeki belediyeler ile yapılan çalışmalarda bugüne kadar 38 bin 400 kişinin işverenler ile buluşturulduğunu ve bunlardan 22bin 400 küsur kişinin işe yerleştirildiğini belirten Yılmaz, merkezin profesyonel formatlarda çalışacağını ve Kartal’da ikamet eden vatandaşların farklı ilçelerde iş bulmasının kolaylaşacağını söyledi.