Kartal Kitap Fuarı 5. Gününde Ünlü Konukların Söyleşilerine Sahne Oldu

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen Kartal Kitap Fuarı, 5. gününde de ünlü yazarları ve sanat dünyasından önemli isimleri ağırladı. Aralarında teknik direktör Yılmaz Vural, Cumhuriyet, Birgün ve Evrensel gazetelerinin genel yayın yönetmenlerinin yanı sıra, Gezici Araştırma Şirketi’nin sahibi Murat Gezici ve Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Adnan Özyalçıner’in de bulunduğu konuklar, düzenlenen söyleşilerde okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladılar.

Oldukça ilgi gören kitap fuarının 5. gün etkinliklerine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve kitapsever İstanbullular katıldı.

Minik Okurlara Kitap Hediye Edildi

Kartal Kitap Fuarı’nda 5’inci günün ilk konuşmacısı yazar Dr. Murat Sayım oldu. Özellikle çocuk okuyucuların büyük ilgi gösterdiği Sayım’ın konuşmasının ardından sahneye çıkan Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi, çocuklara bir sürpriz yaparak Yazar Sayım’ın fuar alanında bulunan 50 kitabının satın alınarak çocuklara hediye edildiğini söyledi.

KE Sahnesi Yine Ünlü İsimleri Ağırladı

Bir sonraki söyleşinin konukları ise kadın yazarlar; Bahar Yaka, Canan Saka ve Lalehan Bosnalı oldu. Edebiyatist Dergisi süreci üzerinden yazarlık serüvenlerini aktaran yazarların ardından Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Adnan Özyalçıner; yazarlar Nalan Çelik, Tahir Şilkan ve İsa Çelik’in konuk olduğu söyleşi başladı. “Sabahattin Ali” konulu söyleşide yazarlar hem şair-yazar Sabahattin Ali’nin yaşamı hem de eserleri ile bilgi ve anılarını okuyucuları ile paylaştı. Günün 3. Söyleşi konuğu ise Vegan Devrimi ve Hayvan Özgürlüğü adlı bir eseri bulunan Zülal Kalkandelen oldu. Kalkandelen hem hayvan hakları hem de vegan hareketinin bulunduğu yer ile ilgili görüşlerini aktardı.

Fuardaki KE Sahnesi’nin bir sonraki konuğu ise Onur Caymaz oldu. Caymaz şiir ve romanlarında beslendiği konulardan bahsederek özellikle toplumsal olaylardan etkilendiğini kaydetti. Kartal Kitap Fuarı’nın yoğun etkinlik programında yer alan diğer konuklar ise yazarlar Adnan Özer, Taçlı Yazıcıoğlu ve Gökçe Bilgin oldu. Yazar Serkan Türk’ün sunduğu bu söyleşide konuklar hem yazar olarak hem de okur olarak geçirdikleri dönüşümleri okurlarıyla paylaştı.

“Çoraklaşan Kültürel Ortamda Böyle Bir Çalışmaya Girdiği İçin Kartal Belediyesi’ni Kutluyorum”

5 gündür devam eden fuarın söyleşi programına Gezici Araştırma Şirketi’nin sahibi Murat Gezici de katıldı. Gezici, konuşmasında Z kuşağı ile ilgili verilerden bahsederek bu kuşakların siyaset ve günlük yaşama olan etkilerini aktardı. Söyleşilerin ardından tüm konuklara günün anısına Kartal heykelciği takdim edildi.

Fuarın söyleşi dizisinin bir sonraki konukları ise ünlü teknik direktör Yılmaz Vural ve Yazar Orhan Bahtiyar oldu. Vural konuşmasında hem teknik direktör olma sürecini hem de nasıl kitap yazımı sürecine geldiğini aktardı. Söyleşide; bugüne kadar 36 yılda 30 takım çalıştıran Yılmaz Vural’ın hayatını anlatan “İnadım İnat” adlı kitabı hazırlayan ve bunun yanı sıra Muhsin Ertuğrul ve Vecihi Hürkuş’un hayatlarını anlatan romanların da yazarı Orhan Bahtiyar ise kitabın yazım sürecinde yaşanan ilginç anekdotları aktardı.

KE Sahnesi’nin son konukları ise 3 gazetenin genel yayın yönetmenleri oldu. Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, Birgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yaşar Aydın ve Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, yaklaşık 1 saat süren söyleşide eleştirel medyanın Türkiye’de yaşadığı sorunlar ve basın özgürlüğünün mevcut durumu ile ilgili bilgi ve görüşlerini aktardı. Söyleşideki konuşmasında Kartal Belediyesi’ni gerçekleştirdiği başarılı organizasyon için kutlayan Birgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yaşar Aydın: “Öncelikle Kartal Belediyesi’ni çoraklaşan kültürel ve sanatsal ortamda ısrarla okumaya teşvik ettiği ve böyle bir çalışmaya girdiği için kutluyorum. Gerçekten zor bir iş deniyorlar.” şeklinde konuştu.

Başkan Gökhan Yüksel’den Konuklara Plaket Takdimi

Yaşadıkları güncel olaylardan da örnekler veren her üç genel yayın yönetmenine daha sonra Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal heykelciği takdim etti. Kısa bir konuşma yapan Başkan Yüksel, gazetecilerin olduğu yerde konunun doğal olarak basın özgürlüğüne geldiğini belirterek basın özgürlüğünün gelişmesinin demokrasi ile paralel olduğunu vurguladı. Başkan Gökhan Yüksel konuşmasının ardından katılım ve katkılarından dolayı Küçükkaya, Aydın ve Polat’a teşekkür etti.