Kartal Kitap Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı

Kartal Belediyesi, İstanbul’un Kültür ve Edebiyat Dünyası’nda uzun yıllar konuşulacak bir kitap fuarı etkinliğinde kapılarını kitapseverlere açtı. Türkiye’nin önde gelen şair, yazar, gazeteci, yayıncı ve sanatçılarının katılımıyla; imza günleri, söyleyişiler, belgesel gösterimleri ve konserler ile festival tadında gerçekleşecek ‘Kartal Kitap Fuarı’nın ilk gününe, kitapseverlerin ilgisi de yoğun oldu.



Aydın Özdalga

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Kimden: Kartal Belediyesi Basın <basin@kartal.bel.tr>

Tarih: 26 Eylül 2021 10:07:30 GMT+3

Konu: KARTAL KİTAP FUARI, KAPILARINI KİTAPSEVERLERLE AÇTI



KARTAL KİTAP FUARI, KAPILARINI KİTAPSEVERLERLE AÇTI

Kartal Belediyesi, İstanbul’un Kültür ve Edebiyat Dünyası’nda uzun yıllar konuşulacak bir kitap fuarı etkinliğinde kapılarını kitapseverlere açtı. Türkiye’nin önde gelen şair, yazar, gazeteci, yayıncı ve sanatçılarının katılımıyla; imza günleri, söyleyişiler, belgesel gösterimleri ve konserler ile festival tadında gerçekleşecek ‘Kartal Kitap Fuarı’nın ilk gününe, kitapseverlerin ilgisi de yoğun oldu.

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen ve İstanbul’un en büyük kitap fuarlarından biri olan, ‘Kartal Kitap Fuarı’ festival tadında başladı. 9 gün boyunca 72 farklı söyleyişinin gerçekleşeceği ve 100’e yakın yayınevinin katıldığı ‘Kartal Kitap Fuarı’na, sadece Kartallar değil, İstanbul’un dört bir yanından gelen kitapseverler de yoğun ilgi gösterdi. Kartal ilçe meydanında 5000 metrekarelik alana kurulan fuarın açılış törenine; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve çok sayıda kitap dostları katıldı.

Fuara girişler, COVİD -19 tedbirleri kapsamında Komşu İletişim Merkezine (KİMER) bağlı görev yapan personel tarafından ateş ölçümü ve HES kontrolü yapıldı.

Bir Yanda Dayanışma, Bir Yanda Heyecan Var

Açılış töreni sonrası fuar alanında kurulan dev sahnede etkinlikler kapsamında sırasıyla kitapseverlere yönelik yapılacak konuşmaların ilkini gerçekleştiren yazar Gaye Boralıoğlu’na Başkan Gökhan Yüksel, teşekkür plaketi takdim etti. Kartal Belediye Başkanı burada yaptığı konuşmada; “Bugün 9 gün sürecek olan Kartal Kitap Fuarı’mızın açılış günü. İlk söyleyişimizi az önce gerçekleştirdik. Sadece yayınevleri ve yazarlarımızla değil, okurların da yoğun ilgisiyle, söyleyişi ve imza günleri ile güzel bir buluşmayı gerçekleştiriyoruz. Heyecanlıyız, Kartal’a bir etkinlik kimliği kazandırıyoruz. Yazarlarımız ve okurlarımız buluşuyor. Yayınevleri ile uzun zamandır bir araya gelemeyen kitapseverler buluşuyor. Bu aynı zamanda büyük bir dayanışma. Salgın sürecinde zorlu şartlar vardı. Sanatçılarımız, şair ve yazarlarımız da salgının yarattığı olumsuzluklardan çok etkilendi. Sanatçıları ve yazarları yalnız bırakmıyoruz. Bir yanda dayanışma ve bir yanda heyecan var. Tüm Kartallıları 9 gün sürecek kitap fuarına bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Okurlarımı Çok Özlemişim”

Yazar Ömür Kurt, salgın sürecinden sonra okurlarıyla buluşmasının heyecanını yaşadığını ifade ederek, “Kartal’da bugün çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yapılıyor. Açık havada olması ayrıca güzel. Salgının ilk günlerinden beri hiç dışarı çıkmadım. Hiçbir organizasyona katılmamıştım. Bu ilk. Elbette çok özlemişim. İyi ki böyle organizasyonlar var. Kartal Belediyesi iyi ki kitapla insanları buluşturuyor. Kitap insanları bir araya getiren harika bir araç. Kartal Belediyesi’ne de bu aracılığı gerçekleştirdiği için teşekkür ediyoruz.

Kartal Kitap Fuarı’nı ailesi ile birlikte ziyaret eden vatandaşlardan biri, etkinliği çok beğendiğini söyleyerek; “Kartal Belediyesi’nin bu tarz kültürel etkinlerde öncü olduğunu biliyoruz. Gerçekten, konserler ve bu tarz kitap fuarları olsun, Kartal Belediyesi çok başarılı bu konuda. Çok güzel bir etkinlik olmuş” ifadelerini kullandı.

Altan Öymen Söyleşisine Yoğun İlgi

Kartal Kitap Fuarı’nın bir diğer konuğu ise gazeteci ve siyasetçi Altan Öymen’di. Öymen’in 1930’lardaki çocukluğundan 1960’larda Kurucu Meclis üyeliği yaptığı yeniden demokrasi yıllarına uzanan uzun bir dönemi anıları ve tanıklıkları ile anlattığı kitap serisi üzerine gerçekleştirilen söyleşisine vatandaşların ilgisi de yoğun oldu. Söyleşinin ardından Öymen, kitap imza etkinliğine katılarak okurları ile buluştu. Burada gazeteci Altan Öymen’e eşlik eden Başkan Gökhan Yüksel de etkinliğin sonunda aldığı kitapları Öymen’e imzalattı.