Kartal Kitap Fuarı, okurseverler ile yazarları yarın buluşturuyor

Kartal Belediyesi tarafından 25 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında Kartal Meydanı’nda yapılacak olan Kartal Kitap Fuarı, okurseverler ile yazarları bir araya getirecek.

Kartal Kitap Fuarı’na yaklaşık 100'e yakın yayınevinin yanı sıra şair, yazar ve sanatçılarda katılarak okurlarıyla buluşacak. 25 Ekim’de kapılarına açacak ve 9 gün sürecek olan Kartal Kitap Fuarı’nda söyleşiler, imza günleri, belgesel gösterimleri ve konserlerde gerçekleştirilecek.

Kitap tutkunlarını bekleyen fuarın ilk gününde Gaye Boralıoğlu, Ömür Kurt, Altan Öymen, Gamze Güller, Hakan Sarıpolat, Neslihan Önderoğlu, Yavuz Ekici, Haluk Oral, Menekşe Toprak, Behçet Çelik, Nebil Özgentürk ve Cem Çelebi olmak üzere birçok şair yazar ve yayıncı okurlarıyla bir araya gelecek.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in ilçede kültür-sanata yönelik etkinliklere öncelik tanıyarak hayata geçirdiği Kartal Kitap Fuarı, 25 Ekim Cumartesi günü okurseverler ve yazarları aynı çatı altında buluşturacak.

25 Eylül Cumartesi

13.00-13.45 Gaye Boralıoğlu

14.00-14.45 Ömür Kurt

15.00-15.45 Altan Öymen

16.00-16.45 Gamze Güller - Hakan Sarıpolat - Neslihan Önderoğlu

17.00-17.45 Yavuz Ekici

18.00-18.45 Haluk Oral

19.00-19.45 Menekşe Toprak - Behçet Çelik

20.00-20.25 Bozkırın Tezenesi – Belgesel - Nebil Özgentürk

20.45-22.00 Neşat Ertaş Anma Konser - Cem Çelebi