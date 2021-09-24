Kartal Kitap Fuarı, okurseverler ile yazarları yarın buluşturuyor
Kartal Belediyesi tarafından 25 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında Kartal Meydanı’nda yapılacak olan Kartal Kitap Fuarı, okurseverler ile yazarları bir araya getirecek.
Kartal Kitap Fuarı’na yaklaşık 100'e yakın yayınevinin yanı sıra şair, yazar ve sanatçılarda katılarak okurlarıyla buluşacak. 25 Ekim’de kapılarına açacak ve 9 gün sürecek olan Kartal Kitap Fuarı’nda söyleşiler, imza günleri, belgesel gösterimleri ve konserlerde gerçekleştirilecek.
Kitap tutkunlarını bekleyen fuarın ilk gününde Gaye Boralıoğlu, Ömür Kurt, Altan Öymen, Gamze Güller, Hakan Sarıpolat, Neslihan Önderoğlu, Yavuz Ekici, Haluk Oral, Menekşe Toprak, Behçet Çelik, Nebil Özgentürk ve Cem Çelebi olmak üzere birçok şair yazar ve yayıncı okurlarıyla bir araya gelecek.
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in ilçede kültür-sanata yönelik etkinliklere öncelik tanıyarak hayata geçirdiği Kartal Kitap Fuarı, 25 Ekim Cumartesi günü okurseverler ve yazarları aynı çatı altında buluşturacak.
25 Eylül Cumartesi
13.00-13.45 Gaye Boralıoğlu
14.00-14.45 Ömür Kurt
15.00-15.45 Altan Öymen
16.00-16.45 Gamze Güller - Hakan Sarıpolat - Neslihan Önderoğlu
17.00-17.45 Yavuz Ekici
18.00-18.45 Haluk Oral
19.00-19.45 Menekşe Toprak - Behçet Çelik
20.00-20.25 Bozkırın Tezenesi – Belgesel - Nebil Özgentürk
20.45-22.00 Neşat Ertaş Anma Konser - Cem Çelebi
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol