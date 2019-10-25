Kartal Komşuluk ve Dayanışma Meydanı açılıyor

Cevizli, Orhantepe, Atalar ve Esentepe Mahallesi olmak üzere toplam 4 mahallenin ihtiyacına cevap vermesi amacıyla projelendirilen “Komşuluk ve Dayanışma Meydanı”nın ilk etabı tamamlandı. Meydan ve park bölümünün vatandaşların kullanımına sunulacağı projenin büyük açılışı 26 Ekim Cumartesi günü saat 15.00’da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in katılımıyla yapılacak.

Cevizli, Orhantepe, Atalar ve Esentepe Mahallesi olmak üzere toplam 4 mahallenin ihtiyacına cevap vermesi amacıyla projelendirilen “Komşuluk ve Dayanışma Meydanı”nın ilk etabı tamamlandı. Meydan ve park bölümünün vatandaşların kullanımına sunulacağı projenin büyük açılışı 26 Ekim Cumartesi günü saat 15.00’da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in katılımıyla yapılacak.

Açılışa özel düzenlenecek olan konserde Karadeniz müziğinin sevilen sesi Hülya Polat saat 14.00’da sahne alarak şarkılarını Kartallılar için seslendirecek. Birbirinden çeşitli etkinliklerin de yer alacağı büyük açılışa tüm Kartallıları davet eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel: “Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek diğer projelerimizin de bir an önce hayat bulması için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” dedi.

Açılışa Özel Hülya Polat Konseri

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in bir an önce vatandaşların kullanımına sunulması için tamamlanması talimatını verdiği Komşuluk ve Dayanışma Meydanı’nın "meydan ve park" bölümü, yoğun ve özverili çalışmalar neticesinde açılıyor. 11 bin metrekareden oluşan "meydan ve park" bölümü için Kartal Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılım sağlayacağı büyük bir açılış programı organize etti. 26 Ekim Cumartesi günü saat 13.00’da başlayacak olan etkinliklerin ardından, saat 15.00’da meydanın resmi açılışı yapılacak. Açılış töreninde Karadeniz müziğinin sevilen ismi Hülya Polat da seslendireceği şarkılarla Kartallılara, coşkulu bir kutlama yaşatacak.

Birbirinden Renkli Ve Çeşitli Etkinliklerle Çocuklar da Doyasıya Eğlenecek

Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları, çocuk tiyatroları, yetişkin atölyeleri, çocuk atölyeleri, bahçe satrancı, pandomim, illüzyon gösterisi, halk oyunları ve sinema gösterimleriyle çoluk çocuk, genç yaşlı tüm Kartallıların unutulmaz zaman geçirecekleri açılışta, Karadeniz müziğinin sevilen ismi Hülya Polat da Kartallı sevenlerine muhteşem bir konser verecek.

“Kartal’a Artı Değer Katacak Yeni Projeler, Yakın Zamanda Kartallılara Hizmet Verecek”

Yoğun bir ekip çalışmasının sonunda, çok kısa bir sürede Komşuluk ve Dayanışma Meydanı’nın ilk etabını tamamladıklarını belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Göreve geldiğimiz günden bu yana uzun yıllardır devam eden Komşuluk ve Dayanışma Meydanı (Eski adıyla Cevizli Meydanı) projesinin ilk etabını tamamlamak ve vatandaşlarımızın hizmetine sunmak amacıyla haftanın 7 günü yoğun bir mesai harcadık. Şimdi, vermiş olduğumuz emeklerin meyvelerini kısa zamanda topluyor olmanın mutluluğunu komşularımızla birlikte yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek yeni projelerin bir an önce hayat bulması için çalışmalarımız devam ediyor. Kartal’a artı değer katacak yeni projeler de yakın zamanda Kartallı komşularımıza hizmet verecek. Komşuluk ve Dayanışma Meydanı, tüm Kartallı vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyor, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun katılım sağlayacağı büyük açılışımıza tüm komşularımızı davet ediyorum.” dedi.

Komşuluk ve Dayanışma Meydanı

5 bin metrekarelik yeşil alana sahip meydan projesinde, yaklaşık 400 metrekarelik bir alanda yer alan süs havuzu ise granit kaplama ve ebatlı kayrak taşından oluşuyor. Komşuluk ve Dayanışma Meydanı’nda 800 metrekarelik ahşap zeminli bir amfinin yanı sıra 2 bin metrekarelik çatı bahçesi, ahşap oturma duvarları, dinlenme alanları ve kent mobilyaları da bulunuyor. Yaklaşık 500 metrekarelik bir alanı kaplayan 2 çocuk oyun alanında; temalı oyun grubu, çift ahşap tahterevalli, figürlü ahşap zıp zıp ve ahşap gondol salıncak yer alıyor. Projenin ilk aşaması olan "meydan ve park" kısmı tamamlanırken, ikinci aşaması olan "kültür merkezi ve yüzme havuzu" kısmında ise çalışmalar haftanın 7 günü devam ediyor. Proje tamamen bittiğinde, ilk aşamada yer alan yeşil alanlar ve meydana; yarı olimpik yüzme havuzu, çok amaçlı salonlar, sergi ve fuaye alanları, kütüphane, kafeterya, revir, kurs birimleri, spor salonu, otoparklar, tuvaletler ve teras da eklenmiş olacak.

Saat: 13.00 (Etkinliklerin başlaması) 15.00 (Resmi açılış)

Tarih: 26 Ekim Cumartesi

Yer: Orhantepe Mahallesi, Saraylar Caddesi