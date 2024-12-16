Kartal Mehmet Ali Büklü başkanını unutmadı

Kartal’ın önceki dönem Belediye Başkanlarından merhum Mehmet Ali Büklü, vefatının 29. yılında, Soğanlık Mezarlığı’ndaki kabri başında yapılan törenle anıldı.

1975-1980 ve 1989-1994 yılları arasında Kartal Belediye Başkanlığı görevi yapan Mehmet Ali Büklü, Belediye Başkanlıkları süresince ilkeli, demokrat ve sosyal belediyecilik anlayışıyla birçok ilke imza attı. Halkçı ve çağdaş belediyecilik anlayışını, hizmet verdiği birçok alanda hayata geçiren Büklü, kültür ve sanat atölyelerinden sabit halk pazarlarına, uluslararası festivallerden kreşlere, kütüphanelere dek Kartal’da hümanist, demokrat, çağdaş belediyecilik uygulamalarının öncüsü oldu.

Kartal Soğanlık Mezarlığı’nda düzenlenen anma törenine Mehmet Ali Büklü’nün ailesinin yanı sıra Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Hasan Tozkoparan, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, CHP Kartal İlçe Yönetimi, CHP Kartal Belediye Meclisi Üyeleri, Kartal Belediyesi Birim Müdürleri, Kartal Belediyesi İştirak Şirketlerinin yöneticileri, Mahalle Muhtarları, Erzincan Tanyeri Derneği Yönetimi, Kartal Belediyesi çalışanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma töreninde ilk olarak Mehmet Ali Büklü’nün özgeçmişi okundu ve hemen ardından mikrofonu Mehmet Ali Büklü’nün oğlu Buğra Büklü aldı. Buğra Büklü konuşmasında, babasının ölümünün 29. yıl dönümünde düzenlenen anma töreninin hazırlanmasında emeği geçenlere ve anmaya katılım gösterenlere Büklü ailesi adına teşekkürlerini sundu. Buğra Büklü’den sonra sözü Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel aldı.

“İyi insanların hatırlanması, anılması gerekiyor”

Mehmet Ali Büklü’nün Kartal’da gerçekleştirdiği hizmetleri öven Başkan Gökhan Yüksel, “Mehmet Ali Büklü’nün ölümünün ardından geçen 29 yıldan sonra bile anabilmenin gururunu ve mutluluğunun ayrı olduğuna inanıyorum. İyi insanların hatırlanması, anılması gerekiyor. Topluma hatırlatılması gerekiyor. Gelecek nesillere anlatılması gerekiyor.“ dedi.

“Belediyecilikteki ilkleri Büklü gerçekleştirdi”

Konuşmasının devamında Mehmet Ali Büklü’nün belediyecilik anlamında ilklere imza attığını söyleyen Başkan Yüksel, “Yerel yönetimler için ilklere imza atan, yerel yönetimde ilklerle anılan bir belediye başkanın hatırlanması gerekiyor. Geçmiş dönemden günümüze ışık tutan, o günkü koşullarda bunları gören, o vizyonu ortaya koyan; kreşlerden birçok yeniliklere kadar ilk adımı atan merhum belediye başkanımızı ben de şükran ve rahmetle anıyorum ve anmaya katılan tüm dostlara teşekkür ediyorum.” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından merhum başkanın mezarına karanfiller bırakıldı ve ardından emekli din görevlisi Vedat Özbaş tarafından Kuran’ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi. Cemevi dedesi Celal Özer de anma töreninde dua okurken katılanlar da merhum başkan için Fatiha okudular. Mehmet Ali Büklü’nün mezarı başında yapılan anmanın ardından törene katılanlara, Kartal Belediyesi tarafından lokum ikram edildi.