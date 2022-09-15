Kartal Neyzen Tevfik Meydanı yoğun katılımlı bir törenle hizmete açıldı

İsmini ünlü şair Neyzen Tevfik Kolaylı’dan alan ve Kartal’ın en önemli noktalarından birinde bulunan Neyzen Tevfik Meydanı’nın açılışı, görkemli bir törenle gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 150 Günde 150 Proje kapsamında yapılan ve Kartal Belediyesi’nin katkılarıyla tamamlanan meydan, yoğun katılımlı bir açılışa sahne oldu.

Açılış törenine ev sahipliği yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Altay, İYİ Parti Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yönetimleri, muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri, dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Tören bir barkovizyon gösterimiyle başladı. Kısa bir video ile vatandaşlara meydanda ne tür yenilikler yapıldığı aktarıldı. Gösterimin ardından sahneye İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay geldi. Kısa bir konuşma gerçekleştiren Alpay, meydan hakkındaki teknik bilgileri dinleyicilerle paylaştı.

75.900 metrekare alan içerisinde yapılan ve 6.500 metrekare yeşil alan yaratılan projede 250 kişilik amfi tiyatro, 98 araçlık otoparkın yer aldığı bilgisi vatandaşlara aktarıldı.

Gökhan Yüksel, “İBB’den İlk Talebimiz Altyapı Oldu”

Konuşmanın ardından kürsüye Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel davet edildi. Ev sahibi olarak konuşmasını yapan Başkan Yüksel, yalnızca Neyzen Tevfik Meydanı yenileme projesine değil, İBB ile birlikte yürütülen tüm altyapı ve üstyapı çalışmalarına da dikkat çekti.

Başkan Yüksel konuşmasında, “Hepiniz Neyzen Tevfik Meydanı açılış törenine hoş geldiniz. Ben bugün biraz daha geriye, 2019 yılı öncesine gitmek istiyorum. O yıllarda Neyzen Tevfik Meydanı dâhil bu projedeki Kartal Baba Alt Geçidi’nden tutun, Savarona Caddesi yani Kartal’ın kalbinden tutun, hemen yanımızdaki Hürriyet Caddesi ve aşağıdaki Kartal Meydanı dâhil maalesef her yağmurda sular altında kalıyordu.

Üzülerek ifade ediyorum ki sadece sular altında kalmıyorduk, aynı zamanda geçtiğimiz yıl müsilaj denen bir unsurla karşı karşıya kaldık. 31 Mart ve tekrarlanan 23 Haziran seçimlerinden sonra İBB Başkanım ile yaptığımız ilk toplantıda ‘Bizi şu sel felaketinden kurtarmanız lazım, projelerimiz hazır, el ele birlikte bu işi çözelim’ diye ilk söylediğimiz iş bu oldu.” diyerek yeni İBB’den ilk taleplerini dile getirdi.

Başkan Yüksel konuşmasının devamında ilk olarak üstyapıyı yapıp altyapı sorunlarını halının altına süpürmek yerine, önceliği Kartal’ın kronik sorunlarına verdiklerini aktardı. Altyapı sorununu çözdükten sonra, sıranın Kartal’ın görünen yüzüne geldiğini belirten Başkan Yüksel, Neyzen Tevfik Meydanı Projesi’nin önemini anlattı.

Özverili ve iş birliği içinde çalıştıkları için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na teşekkür eden Başkan Yüksel, yeni meydanın tüm Kartallılara hayırlı olmasını diledi.

Ekrem İmamoğlu’ndan Birlikte Çalışma Vurgusu

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’den sonra kürsüye gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul’un tüm ilçelerinde oy ve parti tercihine bakmadan her yere eşit hizmet götürdüklerini belirterek Kartal Belediyesi ve Başkan Gökhan Yüksel ile de aynı şekilde çalıştıklarını, Kartal Belediyesi ile yaptıkları ortak çalışmadan beslendiklerine vurgu yaptı.

İmamoğlu konuşmasına şöyle devam etti, “Sizlerin adına bugün ev sahibimiz Kartal Belediye Başkanımız. Kendisini kişilikli, kimlikli ve iş odaklı, bu güzel görev süresinde gerçekten bir yol arkadaşı olarak çok keyifle izliyorum. Gökhan Yüksel’e yolunda başarılar diliyor, bizimle birlikte gösterdiği her türlü iş birliği için teşekkür ediyorum.

Meydanları düzenlemek, şehrin içerisine yeni bir düzen oluşturmak, zaten özenle yapılması gereken bir iş. Burada önemli bir şiarımız var; insana saygı ve kente özen. Bu nedenle herkesle konuşmak, fikirlerini almak; kurumlarla, kuruluşlarla iş birliği yapmak, mutabakatla iş yapma anlayışı, ne yaptığına değil, nasıl yaptığına önem veren bir yönetimiz biz. Hele ki demokratik katılım çok çok önemli. Yani 'Her şeyi biliriz' kibrinden uzak; vatandaşlarımızın, orada yaşayan herkesin anlayışını, ihtiyaçlarını dinleyen, kaynaklarını adil bir şekilde kullanmak süreçleri elbette biraz zaman alıyor, ama buradan çok güzel işler çıktığını ifade etmek isterim.

'150 Günde 150 Proje' kapsamında 5 meydanı daha İstanbullularla buluşturulacağız. Kartal Belediyesi'nin, yapımı tamamlanan Kartal Meydanı üzerinden geçen Marmaray Hattı nedeniyle TCDD ile çeşitli yazışmalar yaptığına tanık oldum. Marmaray hattı sebebiyle Kartal halkını rahatsız eden bir görüntünün burada oluştuğunu biliyorum yıllardır. Daha öncesinden beri Kartal'ın o geçmişteki bir sayfiye alanı, bir yazlık alanı, denizle buluşan o güzel alanlarını bilen birisi olarak, burayı ferahlatmak ve güzelleştirmek zorundaydık.

Meydanı aynı zamanda herkes için erişilebilir hale de getirdik. Engelli erişiminden tutun, birçok estetik anlayışı burada yansıtmaya çaba gösterdik. Huzurlu, güzel, modern bir yaşam alanına dönüştüğünü müjdeleyebilirim. Neredeyse 100 bin metrekareye kadar ulaşan muazzam bir alanın tertibi ve düzeni var. Yakın bölgeden fırsat bulduğumuz alanlarda hizmet vermesiyle ilgili, 100 araçlık otoparkı burada hizmete kavuşturmanın da bir başka boyut olduğunu ifade edeyim. Büyükşehir Belediyesi'yle Kartal Belediyesi arasındaki maksimum uyumun nasıl sonuç verebileceğini burada görüyorum.”

Ardından sözlerine devam eden İBB Başkanı İmamoğlu, Kartallı gençlere gülümsemelerini tavsiye ederek “Biz hem gülümsemeye devam edeceğiz hem de milletimizin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz.” dedi ve konuşmalarını İstanbul’da yaptıkları icraatları anlatarak sona erdirdi.

Altay “Başımız Dik Geziyoruz”

Belediye başkanlarının konuşmalarından sonra kurdele kesimi için yetkililer sahneye davet edildi. Kurdele kesiminden önce mikrofonu alan İYİ Parti Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu projenin herkes için hayırlı olmasını diledi.

Nuhoğlu’ndan sonra coşkulu bir konuşma gerçekleştiren Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Altay ise Ekrem İmamoğlu ve İBB’nin çalışmalarından övgüyle bahsetti. İstanbul’da başları dik bir şekilde yürüdüklerini aktaran Engin Altay, “Bugün İstanbul'a iki farklı pencereden bakan siyasi anlayış var. Bir pencere var ki 25 yıldır 'İstanbul' deyince akıllarına sadece rant gelmiş, gökdelen gelmiş, beton gelmiş. Bir pencere var ki 'İstanbul' deyince aklına Çatalca'daki çiftçi, Kartal'daki işçi, emekli gelmiş. Çocuklar gelmiş. Ev kadınları gelmiş. Yurt bulamayan gençler gelmiş. İş arayan işsizler gelmiş. Böyle bakınca, İstanbul'un son iki yılda, üç yılda gözle görülür, hissedilir bu değişikliğinden dolayı hem partim adına hem Bay Kemal adına Ekrem Başkan'a çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Engin Altay’ın “hayırlı, uğurlu olsun” temennisinden sonra vatandaşların yoğun alkışları eşliğinde kırmızı kurdele kesildi ve Neyzen Tevfik Meydanı, vatandaşların hizmetine sunuldu.