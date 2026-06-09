Kartal sahilinde ''Su yoksa hayat yok'' buluşması

Kartal Blediyesi, 8 Haziran Marmara Denizi Günü ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında deniz kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla "Su Yoksa Hayat Yok" temalı bir etkinlik düzenledi. Kartal Su Sporları İskelesi’nde düzenlenen etkinlik; Kartal Belediyesi, İstanbul Gedik Üniversitesi, DSS Dive Academy, LazySealDive Center ve ilgili paydaş kurumların iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Programa; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Feriha Erfan Kuyumcu, İstanbul Gedik Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Program Başkanı Öğr. Gör. Güvenç Sorarlı, öğrenciler, öğretmenler ve çevre gönüllüleri katıldı.

Marmara İçin Daldılar; Denizden Çıkan atıklar Sergilendi

Etkinlik kapsamında İstanbul Gedik Üniversitesi, DSS Dive Academy, LazySealDive Center ve Kartal Belediyesi iş birliğiyle dalgıçlar tarafından denizaltı dip temizliği gerçekleştirildi. Dalgıçların Marmara Denizi’nden çıkardığı plastik, cam ve benzeri çeşitli atıklar, etkinlik alanında sergilenerek deniz kirliliğinin boyutları gözler önüne serildi. 36 dalgıçın katıldığı dip temizliği sonrası gerçekleştirilen sergide, çevre kirliliğinin yalnızca doğayı değil, deniz canlılarını ve insan yaşamını da doğrudan etkilediği bir kez daha hatırlattı.

Programda Doğa Koleji Kartal Kampüsü öğrencilerinin atık malzemelerden hazırladığı tasarım sergisi de büyük ilgi gördü. Öğrenciler, geri dönüştürülebilir materyalleri kullanarak hazırladıkları çalışmalarla sıfır atık bilincine yaratıcı bir bakış kazandırdı. Sergide yer alan tasarımlar, atıkların doğru değerlendirildiğinde sanatsal ve eğitici ürünlere dönüşebileceğini ortaya koydu.Etkinliğin renkli bölümlerinden biri de Medine Tayfur Sökmen İlkokulu öğrencileri ile Doğa Koleji öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen “Yeşilden Maviye Uçurtma Şenliği” oldu. Öğrenciler, kendi hazırladıkları uçurtmaları uçurarak hem keyifli vakit geçirdi hem de doğa, deniz ve çevre bilinci konusunda farkındalık kazandı.

Başkan Gökhan Yüksel: “Marmara Denizi’nin temiz olması bizim elimizde”

Etkinlikte konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Su yoksa hayat yok” mesajının önemine dikkat çekerek, Marmara Denizi’nin temiz kalması ve temizlenmesinin ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

Kartal Belediyesi olarak bu etkinliği her yıl gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Gökhan Yüksel, özellikle çocuklarda ve gençlerde çevre bilinci oluşturmanın çok değerli olduğunu ifade etti. Başkan Yüksel, “Marmara Denizi’nin temiz olması ve temizlenmesi bizim elimizde. Bu nedenle yeni nesillerin de bu bilinçle yetişmesi çok önemli. Gençlerimizi bu konuda çok heyecanlı ve duyarlı görmek bizleri mutlu ediyor.” dedi.

Başkan Yüksel, etkinliğin bu yıl farklı bir anlam taşıdığına dikkat çekerek, İstanbul Gedik Üniversitesi ve dalış kulübüyle yapılan çalışmaların çevre farkındalığına önemli katkılar sunduğunu söyledi. Üniversitelerin yerel yönetimlerin çevre çalışmalarında önemli paydaşlar olduğunu vurgulayan Başkan Yüksel, dalış kulübünün sağladığı veriler ve raporlarla deniz ekosistemine dair yeni bilgiler edindiklerini belirtti.

Pina midyesinin Marmara Denizi için önemine dikkat çekildi

Programda, Dragos bölgesinde ve Kartal Su Sporları Merkezi çevresinde de yaşamını sürdüren Pina midyesinin önemi de gündeme getirildi. Başkan Gökhan Yüksel, Pina midyesinin deniz ekosistemi açısından değerli bir tür olduğunu belirterek, bu midyelerin suyu temizleme özelliğine dikkat çekti.Dalgıçların deniz altında Pina midyelerine ulaşarak sayılarını, yaşam alanlarını ve üreme süreçlerini inceleyeceğini ifade eden Başkan Yüksel, bu çalışmaların Marmara Denizi’nin temizliği ve ekolojik dengesinin korunması açısından önemli veriler sağlayacağını söyledi. Yüksel, denizlerin korunması için farkındalık çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, daha temiz ve çevreye duyarlı bir Kartal için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Program sonunda Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars tarafından, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Feriha Erfan Kuyumcu, İstanbul Gedik Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Program Başkanı Öğr. Gör. Güvenç Sorarlı, Dr. Öğr. Gör. Ata Aksu ile Doğa Koleji Kartal Kampüsü öğretmeni Çiğdem Karagözoğlu’na katkılarından dolayı plaket takdim edildi.

Kartal Belediyesi’nin çevre duyarlılığını artırmaya yönelik çalışmalarının önemli bir parçası olan etkinlikte, Marmara Denizi’nin korunmasının ortak bir sorumluluk olduğu vurgulandı. “Su Yoksa Hayat Yok” mesajıyla gerçekleştirilen program, çocukların ve gençlerin çevre bilinciyle yetişmesinin sürdürülebilir bir gelecek için taşıdığı öneme dikkat çekti.