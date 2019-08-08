Kartal Sahili’nde Temizlik Seferberliği

Kartal Belediyesi, vatandaşlar tarafından özellikle yaz aylarında yoğun bir şekilde kullanılan sahil alanlarında yaşanılan çevre kirliliğine dikkat çekmek ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak amacıyla Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in de katılımıyla ilçe sınırları içerisinde sahil temizliği yaptı.

Kartal sahil alanında yapılan etkinliğe Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda çevre gönüllüsü vatandaş katıldı. Katılım sağlayan çevreci vatandaşlara Kartal Belediyesi tarafından çöp poşeti ve eldiven dağıtıldı.

Toplanan Çöpler, Geri Dönüşüme Kazandırıldı

Sahilde yapılan piknik sonrası meydana gelen çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik yapılan etkinlikte, Başkan Gökhan Yüksel de her yaştan çevre gönüllüsü vatandaşlarla birlikte gelişigüzel bir şekilde çevreye atılan çöpleri topladı. Toplanan çöpler daha sonra Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından; cam, kâğıt, karton ve plastik olarak ayrıştırılıp geri dönüşüme kazandırıldı.

“Piknik Alanları Yaratıp, Mangal Sorununa Çözüm Getireceğiz”

Bir kentin yaşam kalitesinin artmasında yeşil alanların ve temiz bir çevrenin öneminin büyük olduğuna vurgu yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi olarak yeşil alanlardan, geri dönüşümden ve çevre temizliğinden ödün vermeden çalışma ve etkinliklerini daha da artıracaklarını ifade etti. Başkan Gökhan Yüksel, “ Kartal’da çevre bilincini yükseltmeye yönelik düzenlediğimiz etkinliğe, vatandaşlarımızın katılımı ve desteği yoğun oldu. Bugün de Kartal Sahili’nde pikniklerden arta kalan ve kötü görüntüye sebep olan çöpleri el birliğiyle topladık. Sahil deyince aklımıza mangal sorunu geliyor. Bu etkinlik sırasında mangal yapan arkadaşlarımızı da uyarmaya çalışıyoruz. Yeni dönemde onlara da piknik alanları yarattıktan sonra, mangalın azalması ya da yasaklanması için bir çalışmamız olacak. Çocuklarımıza yaşanabilir bir kent, yaşanabilir bir dünya bırakmak için bu tarz etkinliklerimize ve projelerimize hayat vermeye devam edeceğiz.” dedi.