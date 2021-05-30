Kartal sahilleri deniz salyasından temizleniyor

Kartal Belediyesi, son 3 aydır Marmara Denizi ve Kartal sahilini etkisi altına alan, adeta çevre felaketi haline dönüşen deniz salyasını temizlemek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ortak bir çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Kartal sahilinde bulunan deniz salyaları (müsilaj) temizlendi.

Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile İBB ekipleri tarafından düzenlenen çalışmalar kapsamında, kıyı şeritlerini etkisi altına alan müsilaj, deniz yüzeyi temizleme tekneleri ile deniz üzerinden temizleniyor. Özellikle son 3 aydır Marmara Denizi’nin tamamına yayılan ve halk sağlığını tehdit edip balıkçılığı önleyen müsilaj, Kartal’da belediye ekipleri tarafından deniz süpürgesi ve amfibik araçların desteğiyle toplanıyor.

Müsilaj nedir?

Deniz sularında bulunan ve faydalı organizma olan alglerin aşırı derecede çoğalmasıyla oluşan müsilaj, özellikle havaların ısınması sonrası çoğalmak için uygun ortam bularak artış göstermekte.Çoğalma sonrası koloni oluşturan algler, müsilaja neden olup ve deniz yüzeyine vurmaktadırlar .Yüzeye vuranların büyük kısmının ölmesi sonucu çevreye toksik madde yayılması sonrası kokuya sebebiyet vermekte.

Deniz üstü kadar denizin altındaki hayatı da olumsuz etkileyen deniz salyalarına karşı başlatılan çalışmalar Kartal sahilinde devam edecek.

“En büyük sorumlu bizleriz”

Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden sorumlu Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen, küresel ısınmayla denizdeki mikroorganizmaların birleşmesi sonucunda deniz kusmasının meydana geldiğini belirterek "Bu doğa olayının en büyük sorumlusu bizleriz. Biliyorsunuz ki, müsilaj ile Marmara Denizi’nde balıkçılık da olumsuz etkilenmişti. İnsan denizi kirletmez, çevre ve denize duyarlı olursa çevremiz daha güzel, daha yaşanabilir olur. İnsanlar bu sayede rahatlıkla denize girip, balığını yiyebilir.Ama biz kirlettiğimiz sürece doğa dengesini bozdu. Bu yüzden de kusmalar meydana geldi. Bu çalışmayı sahil bandında Dragos’tan tüm İstanbul alanına doğru Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirecek. Biz bunu tüm Kartal’da gerçekleştireceğiz. Büyükşehir Belediyesinin araçlarıyla Kartal ekiplerimiz, Çevre Müdürlüğümüz ile ortaklaşa çalıştık” ifadelerini kullandı.

“Tabiata saygı, aklın vicdanıdır”

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars, küresel ısınmanın deniz salyasının temel nedeni olduğunu ifade ederek; “Bugün burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla denizdeki salyaların temizliği çalışması yapılıyor. Kartal Belediyesi ekipleri olarak Temizlik İşleri ve Çevre Müdürlüğü ekipleri olarak biz de buradayız. Aslında bu her yıl görülen bir olay. Denizde planktonlar oluyor. Ancak küresel ısınmayla maalesef bu yıl deniz salyası adını verdiğimiz denizde yaşayan mikroorganizmaların fazlalığıyla ortaya çıkardığı organik bileşiklerin suyla şişmesi sonucunda ortaya çıkan bir görüntü aslında. Küresel ısınma ve insanın etkisi bu olayda büyük. Biz biliyoruz ki su yoksa hayat da yok. Denizler bu yüzden çok önemlidir. Beklediğimiz tablo şu ki bir ay içinde sıcaklık arttığında bu görüntünün ortadan kalkması. Bu çalışmanın kesinlikle işe yarayacağını düşünüyorum. Ama bu tekrar olmayacağı anlamına gelmiyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözü var; ‘Tabiata saygı, aklın vicdanıdır’. Bu sözle insanlara seslenmek istiyorum. Su, deniz, yeşil bunlar bizim doğal yaşamımız. Yani biz evrene nasıl etki yaparsak o da bize öyle tepki verir. O yüzden biz de çevre ve doğa konusunda duyarlılığımızı artırmalıyız” şeklinde konuştu.