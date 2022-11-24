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Kartal Sanat Akademisi Müzik Bölümü’nde Eğitim Alacak Öğrenciler Açıklandı

Kartal Sanat Akademisi Müzik Bölümü’nde Eğitim Alacak Öğrenciler Açıklandı
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Kartallı çocuk ve gençlerin; müzik alanında nitelikli bir eğitim alması amacıyla faaliyetlerini yürüten, yetiştirdiği sanatçı adayları, aldığı ödüller ve konservatuvar öğrencileri ile adından sıkça söz ettiren Kartal Belediyesi Sanat Akademisi, Müzik Bölümü’nde eğitim alacak yetenekleri açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Kartal Belediyesi Sahil Ek Hizmet Binası’nda yetenek sınavının gerçekleştirildiği ve İstanbul’un birçok ilçesinden 7-15 yaş aralığındaki yüzlerce yeteneğin; piyano, keman, gitar, çello, yan flüt, perküsyon, keman, viyola ve koro branşlarında eğitim almak amacıyla başvurduğu Sanat Akademisi Müzik Bölümü’nde eğitim almaya hak kazananlar listesi açıklandı.

Kazanan öğrenciler, 02162806070ya da 02162806304 numaralı hatlardan ayrıntılı bilgi alabilir. Yapılan başvurular ve gerçekleştirilen yetenek sınavı ile jürinin onayını alan ve Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Müzik Bölümü yetenek sınavını kazanarak ücretsiz eğitim alma hakkını kazanan öğrencilerin listesi (alfabetik sıralama ile) şöyle:

          Sıra No Adı Soyadı                           

            1          Aden Taçyıldız                                  

            2          Agah Demir Gülsoy                          

            3          Ahsen Atasoy                        

            4          Ali Şahin                               

            5          Ali Ayaz Kurnaz                               

            6          Alp Demir Özdemir                          

            7          Arda Süzen                            

            8          Artun Ahmet Metin                          

            9          Arya Çelik                             

            10        Asım Ali Atasoy                               

            11        Asya Acar                             

            12        Asya Akçakaya                                 

            13        Asya Diribaş                          

            14        Aymira            Özaslan                                  

            15        Ayşe Nevşin Çalışır                          

            16        Beren Elmas                          

            17        Betül Zehra Esen                              

            18        Bilge Gönül Gündüz                        

            19        Bilgesu            Bilgili                         

            20        Cemre Su Armutlu                            

            21        Ceyda Tanışık                        

            22        Çağan Yaş                             

            23        Defne Karataş                       

            24        Defne Kilerci                         

            25        Defne Sarak                           

            26        Defne Türk                            

            27        Defne Aylin Övür                             

            28        Denız Babayeva                                

            29        Deniz Yelseli                         

            30        Deniz Batu Bulat                              

            31        Deren Beril Çorlu                             

            32        Derin Derya                           

            33        Dicle Ulaş                             

            34        Duru Tunç                             

            35        Ece Durmaz                           

            36        Ecrin Belinay Mulbay                                   

            37        Ecrin Ömür Korkmaz                       

            38        Eda İris           Bilgin                         

            39        Eda Nur Keleş                       

            40        Ela Ece Yalın                        

            41        Elanur Koçer                         

            42        Elif Şenaras                           

            43        Elif Umutluoğlu                                

            44        Elif Alya Demirci                              

            45        Elif Beren Mallı                                

            46        Elif Su Deligöz                                 

            47        Elya Naz Vurun                                

            48        Esila Çetinkaya                                 

            49        Eva Roza Yıldız                                

            50        Evrim Ekin Aygül                             

            51        Eymen Ustaoğlu                               

            52        Ezgi Şenaras                          

            53        Ezgi Mina Yalçın                              

            54        Gülce Bakar                          

            55        Gülnihal Avcı                        

            56        Gülsüm           Yılmaz                                   

            57        Hakan Akbaş                         

            58        Hayal Öztürk                         

            59        Işıl Sare           Polat                          

            60        İdil Kayhan                           

            61        İrem Selvi                              

            62        Kaan Demir Tanağardıgil                             

            63        Kerim Uras Yanar                             

            64        Kıvanç Sarıcıoğlu                              

            65        Mehmet Yıldırım                              

            66        Melisa Elçi                            

            67        Mert Umut Karaboğa                        

            68        Miray Gül                              

            69        Muhammed Ali          Yaşar                         

            70        Mustafa Sami Bayrak                       

            71        Nehir Çaylak                         

            72        Nehir Demir (2007 Doğumlu)                                  

            73        Nehir Duran                          

            74        Neva Kızılhan                       

            75        Nil Sonat                               

            76        Nilgün Neva Ersöz                            

            77        Nimet Ada Eryılmaz                         

            78        Nisan Kaşıkçı                        

            79        Nisan Paksoy                         

            80        Ömer Yiğit Örnek                             

            81        Ömercan Demirbaş                           

            82        Öykü Polat                            

            83        Özgü Ece Fırat                                  

            84        Özgür Eren Baydilli                          

            85        Piya Neva Doğan                              

            86        Ravzanur Kirana Üçtaş                                 

            87        Rüzgar Deniz Şimşir                         

            88        Saliha Rana Sözüner                         

            89        Selen Tapan                           

            90        Selin Şahin                            

            91        Sena Tanrıseven                                

            92        Serhan Nalbat                       

            93        Şara Erden                            

            94        Umut Sabancı                        

            95        Uras Macit                             

            96        Yağız Ömer Kaya                             

            97        Yağmur           Derya                         

            98        Yaman Duman                       

            99        Yaren  Ateş                           

            100      Yaren Yıldırım                                  

            101      Yavuz Erarslan                                  

            102      Yiğit Tuna Karaköse                         

            103      Yusuf  Demir                        

            104      Zehra   Yılmaz                                   

            105      Zehra Derin Göklüberk                                 

            106      Zeliha  Bakkal                       

            107      Zeyneb Naz Boyraz                          

            108      Zeynep            Acayir                        

            109      Zeynep            Ay                             

            110      Zeynep            Özdoğan                                

            111      Zeynep            Tekiner                                  

            112      Zeynep Sena Sözüner                       

            113      Zeynep Su Can    

Etiketler Kartal Kartal Belediyesi Gökhan Yüksel
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