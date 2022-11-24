Kartal Sanat Akademisi Müzik Bölümü’nde Eğitim Alacak Öğrenciler Açıklandı
Kartallı çocuk ve gençlerin; müzik alanında nitelikli bir eğitim alması amacıyla faaliyetlerini yürüten, yetiştirdiği sanatçı adayları, aldığı ödüller ve konservatuvar öğrencileri ile adından sıkça söz ettiren Kartal Belediyesi Sanat Akademisi, Müzik Bölümü’nde eğitim alacak yetenekleri açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde Kartal Belediyesi Sahil Ek Hizmet Binası’nda yetenek sınavının gerçekleştirildiği ve İstanbul’un birçok ilçesinden 7-15 yaş aralığındaki yüzlerce yeteneğin; piyano, keman, gitar, çello, yan flüt, perküsyon, keman, viyola ve koro branşlarında eğitim almak amacıyla başvurduğu Sanat Akademisi Müzik Bölümü’nde eğitim almaya hak kazananlar listesi açıklandı.
Kazanan öğrenciler, 02162806070ya da 02162806304 numaralı hatlardan ayrıntılı bilgi alabilir. Yapılan başvurular ve gerçekleştirilen yetenek sınavı ile jürinin onayını alan ve Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Müzik Bölümü yetenek sınavını kazanarak ücretsiz eğitim alma hakkını kazanan öğrencilerin listesi (alfabetik sıralama ile) şöyle:
Sıra No Adı Soyadı
1 Aden Taçyıldız
2 Agah Demir Gülsoy
3 Ahsen Atasoy
4 Ali Şahin
5 Ali Ayaz Kurnaz
6 Alp Demir Özdemir
7 Arda Süzen
8 Artun Ahmet Metin
9 Arya Çelik
10 Asım Ali Atasoy
11 Asya Acar
12 Asya Akçakaya
13 Asya Diribaş
14 Aymira Özaslan
15 Ayşe Nevşin Çalışır
16 Beren Elmas
17 Betül Zehra Esen
18 Bilge Gönül Gündüz
19 Bilgesu Bilgili
20 Cemre Su Armutlu
21 Ceyda Tanışık
22 Çağan Yaş
23 Defne Karataş
24 Defne Kilerci
25 Defne Sarak
26 Defne Türk
27 Defne Aylin Övür
28 Denız Babayeva
29 Deniz Yelseli
30 Deniz Batu Bulat
31 Deren Beril Çorlu
32 Derin Derya
33 Dicle Ulaş
34 Duru Tunç
35 Ece Durmaz
36 Ecrin Belinay Mulbay
37 Ecrin Ömür Korkmaz
38 Eda İris Bilgin
39 Eda Nur Keleş
40 Ela Ece Yalın
41 Elanur Koçer
42 Elif Şenaras
43 Elif Umutluoğlu
44 Elif Alya Demirci
45 Elif Beren Mallı
46 Elif Su Deligöz
47 Elya Naz Vurun
48 Esila Çetinkaya
49 Eva Roza Yıldız
50 Evrim Ekin Aygül
51 Eymen Ustaoğlu
52 Ezgi Şenaras
53 Ezgi Mina Yalçın
54 Gülce Bakar
55 Gülnihal Avcı
56 Gülsüm Yılmaz
57 Hakan Akbaş
58 Hayal Öztürk
59 Işıl Sare Polat
60 İdil Kayhan
61 İrem Selvi
62 Kaan Demir Tanağardıgil
63 Kerim Uras Yanar
64 Kıvanç Sarıcıoğlu
65 Mehmet Yıldırım
66 Melisa Elçi
67 Mert Umut Karaboğa
68 Miray Gül
69 Muhammed Ali Yaşar
70 Mustafa Sami Bayrak
71 Nehir Çaylak
72 Nehir Demir (2007 Doğumlu)
73 Nehir Duran
74 Neva Kızılhan
75 Nil Sonat
76 Nilgün Neva Ersöz
77 Nimet Ada Eryılmaz
78 Nisan Kaşıkçı
79 Nisan Paksoy
80 Ömer Yiğit Örnek
81 Ömercan Demirbaş
82 Öykü Polat
83 Özgü Ece Fırat
84 Özgür Eren Baydilli
85 Piya Neva Doğan
86 Ravzanur Kirana Üçtaş
87 Rüzgar Deniz Şimşir
88 Saliha Rana Sözüner
89 Selen Tapan
90 Selin Şahin
91 Sena Tanrıseven
92 Serhan Nalbat
93 Şara Erden
94 Umut Sabancı
95 Uras Macit
96 Yağız Ömer Kaya
97 Yağmur Derya
98 Yaman Duman
99 Yaren Ateş
100 Yaren Yıldırım
101 Yavuz Erarslan
102 Yiğit Tuna Karaköse
103 Yusuf Demir
104 Zehra Yılmaz
105 Zehra Derin Göklüberk
106 Zeliha Bakkal
107 Zeyneb Naz Boyraz
108 Zeynep Acayir
109 Zeynep Ay
110 Zeynep Özdoğan
111 Zeynep Tekiner
112 Zeynep Sena Sözüner
113 Zeynep Su Can
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