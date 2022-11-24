Kartal Sanat Akademisi Müzik Bölümü’nde Eğitim Alacak Öğrenciler Açıklandı

Kartallı çocuk ve gençlerin; müzik alanında nitelikli bir eğitim alması amacıyla faaliyetlerini yürüten, yetiştirdiği sanatçı adayları, aldığı ödüller ve konservatuvar öğrencileri ile adından sıkça söz ettiren Kartal Belediyesi Sanat Akademisi, Müzik Bölümü’nde eğitim alacak yetenekleri açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Kartal Belediyesi Sahil Ek Hizmet Binası’nda yetenek sınavının gerçekleştirildiği ve İstanbul’un birçok ilçesinden 7-15 yaş aralığındaki yüzlerce yeteneğin; piyano, keman, gitar, çello, yan flüt, perküsyon, keman, viyola ve koro branşlarında eğitim almak amacıyla başvurduğu Sanat Akademisi Müzik Bölümü’nde eğitim almaya hak kazananlar listesi açıklandı.

Kazanan öğrenciler, 02162806070ya da 02162806304 numaralı hatlardan ayrıntılı bilgi alabilir. Yapılan başvurular ve gerçekleştirilen yetenek sınavı ile jürinin onayını alan ve Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Müzik Bölümü yetenek sınavını kazanarak ücretsiz eğitim alma hakkını kazanan öğrencilerin listesi (alfabetik sıralama ile) şöyle:

Sıra No Adı Soyadı

1 Aden Taçyıldız

2 Agah Demir Gülsoy

3 Ahsen Atasoy

4 Ali Şahin

5 Ali Ayaz Kurnaz

6 Alp Demir Özdemir

7 Arda Süzen

8 Artun Ahmet Metin

9 Arya Çelik

10 Asım Ali Atasoy

11 Asya Acar

12 Asya Akçakaya

13 Asya Diribaş

14 Aymira Özaslan

15 Ayşe Nevşin Çalışır

16 Beren Elmas

17 Betül Zehra Esen

18 Bilge Gönül Gündüz

19 Bilgesu Bilgili

20 Cemre Su Armutlu

21 Ceyda Tanışık

22 Çağan Yaş

23 Defne Karataş

24 Defne Kilerci

25 Defne Sarak

26 Defne Türk

27 Defne Aylin Övür

28 Denız Babayeva

29 Deniz Yelseli

30 Deniz Batu Bulat

31 Deren Beril Çorlu

32 Derin Derya

33 Dicle Ulaş

34 Duru Tunç

35 Ece Durmaz

36 Ecrin Belinay Mulbay

37 Ecrin Ömür Korkmaz

38 Eda İris Bilgin

39 Eda Nur Keleş

40 Ela Ece Yalın

41 Elanur Koçer

42 Elif Şenaras

43 Elif Umutluoğlu

44 Elif Alya Demirci

45 Elif Beren Mallı

46 Elif Su Deligöz

47 Elya Naz Vurun

48 Esila Çetinkaya

49 Eva Roza Yıldız

50 Evrim Ekin Aygül

51 Eymen Ustaoğlu

52 Ezgi Şenaras

53 Ezgi Mina Yalçın

54 Gülce Bakar

55 Gülnihal Avcı

56 Gülsüm Yılmaz

57 Hakan Akbaş

58 Hayal Öztürk

59 Işıl Sare Polat

60 İdil Kayhan

61 İrem Selvi

62 Kaan Demir Tanağardıgil

63 Kerim Uras Yanar

64 Kıvanç Sarıcıoğlu

65 Mehmet Yıldırım

66 Melisa Elçi

67 Mert Umut Karaboğa

68 Miray Gül

69 Muhammed Ali Yaşar

70 Mustafa Sami Bayrak

71 Nehir Çaylak

72 Nehir Demir (2007 Doğumlu)

73 Nehir Duran

74 Neva Kızılhan

75 Nil Sonat

76 Nilgün Neva Ersöz

77 Nimet Ada Eryılmaz

78 Nisan Kaşıkçı

79 Nisan Paksoy

80 Ömer Yiğit Örnek

81 Ömercan Demirbaş

82 Öykü Polat

83 Özgü Ece Fırat

84 Özgür Eren Baydilli

85 Piya Neva Doğan

86 Ravzanur Kirana Üçtaş

87 Rüzgar Deniz Şimşir

88 Saliha Rana Sözüner

89 Selen Tapan

90 Selin Şahin

91 Sena Tanrıseven

92 Serhan Nalbat

93 Şara Erden

94 Umut Sabancı

95 Uras Macit

96 Yağız Ömer Kaya

97 Yağmur Derya

98 Yaman Duman

99 Yaren Ateş

100 Yaren Yıldırım

101 Yavuz Erarslan

102 Yiğit Tuna Karaköse

103 Yusuf Demir

104 Zehra Yılmaz

105 Zehra Derin Göklüberk

106 Zeliha Bakkal

107 Zeyneb Naz Boyraz

108 Zeynep Acayir

109 Zeynep Ay

110 Zeynep Özdoğan

111 Zeynep Tekiner

112 Zeynep Sena Sözüner

113 Zeynep Su Can