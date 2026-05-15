  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Kartal, ‘Tsunamiye Hazır Kent’ Sertifikası Alan İkinci İlçe Oldu

Kartal, ‘Tsunamiye Hazır Kent’ Sertifikası Alan İkinci İlçe Oldu

Kartal, ‘Tsunamiye Hazır Kent’ Sertifikası Alan İkinci İlçe Oldu
Güncelleme:

Kartal Belediyesi, UNESCO-IOC tarafından yürütülen ‘Tsunami Ready’ (Tsunamiye Hazır) programı kapsamında uluslararası sertifika almaya hak kazandı. İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda sürdürülen CoastWAVE 2.0 Projesi neticesinde verilen bu belge ile Kartal, Türkiye’de bu unvana sahip ikinci kent oldu.

Soğanlık Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Tsunamiye Hazır Kent Sertifika Töreni’, afet bilinci ve kentsel dirençlilik adına tarihi anlara sahne oldu. Törene; İstanbul Vali Yardımcısı Fahrettin Göncü, Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İstanbul İl AFAD Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ve UNESCO/IOC Hükümetlerarası Koordinasyon Grubu Başkanı Dr. Alessandro Amato’nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Uluslararası standartlarda güvenli kent

Kartal Belediyesi, İstanbul İl AFAD koordinasyonunda sürdürülen CoastWAVE 2.0 Projesi’ni başarıyla sonuçlandırdı. Uluslararası standartlarda belirlenen tüm güvenlik ve hazırlık aşamalarını yerine getiren Kartal, UNESCO’dan aldığı prestijli sertifika ile afet dirençliliğini tescilledi.

Törende söz alan uzmanlar, ‘Tsunamiye Hazır Kent’ unvanının sadece bir belge değil; erken uyarı sistemlerinden tahliye planlarına, halkın bilinçlendirilmesinden altyapı hazırlığına kadar birden fazla temel göstergenin yerine getirilmesiyle elde edilen kapsamlı bir güvenlik ağı olduğunu vurguladı.

Başkan Gökhan Yüksel: "Gelecek Nesillere Dirençli Bir Kartal Bırakıyoruz"

Sertifika töreninde konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, göreve geldikleri günden bu yana ‘Dirençli Kent’ vizyonuyla hareket ettiklerini belirterek şunları söyledi:

“Bugün sadece bir sertifika almıyoruz; komşularımızın can ve mal güvenliğini koruma yolunda attığımız dev bir adımın tescilini yaşıyoruz. İstanbul bir deprem gerçeğiyle yaşıyor ve bu gerçeğin bir parçası da denizlerimizde oluşabilecek tsunami riskidir. Biz -bekleyip görmek- yerine, bilimin ışığında hazırlık yapmayı seçtik. AFAD ve UNESCO ile yürüttüğümüz CoastWAVE 2.0 Projesi sayesinde, kıyı şeridimizde tahliye rotalarımızı belirledik. Tabelalandırma çalışmalarımızı tamamladık ve en önemlisi komşularımızda bu bilinci oluşturduk. Türkiye’nin bu unvana sahip ikinci kenti olmak bizim için büyük bir gurur. Ancak asıl başarımız; Kartal’ı her türlü afete karşı daha güvenli, daha hazırlıklı ve daha dirençli bir hale getirmektir. Bu projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. 6 Şubat’ta yaşadığımız acıları unutmadık. Allah bir daha yaşatmasın. Kartal için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.”

Tören ve sertifika takdimi

Konuşmaların ardından UNESCO heyeti tarafından hazırlanan ‘Tsunami Ready’ sertifikası, alkışlar eşliğinde Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e takdim edildi. Tören sonunda katılımcılar, projenin uygulama aşamalarını içeren sunumları izleyerek bölgedeki erken uyarı ve tahliye sistemleri hakkında detaylı bilgi aldı.

Bu sertifika ile Kartal, uluslararası afet yönetim haritasında ‘güvenli bölge’ olarak işaretlenirken, İstanbul’un diğer kıyı ilçeleri için de örnek bir model teşkil etti.

Bu Haberleri Kaçırma...

Didem Soydan’a Bitcoin piyangosu vurdu: Unuttuğu şifreyi bulup servetine kavuştu!
Didem Soydan’a Bitcoin piyangosu vurdu: Unuttuğu şifreyi bulup servetine kavuştu!
Yeraltı dizisinde şok ayrılık ve sezon finali tarihi belli oldu!
Yeraltı dizisinde şok ayrılık ve sezon finali tarihi belli oldu!
Çorum'da hortum dehşetinin yaşandığı köydeki yıkım havadan görüntülendi
Çorum'da hortum dehşetinin yaşandığı köydeki yıkım havadan görüntülendi
Elektrikli SUV segmentind ezber bozan menzilli ve şarj süresiyle elektrikli yeni BMW iX3 Türkiye'de!
Elektrikli SUV segmentind ezber bozan menzilli ve şarj süresiyle elektrikli yeni BMW iX3 Türkiye'de!
Bir hata büyük bir faciaya dönüştü: 20 yaş altındaki 7 genç hayatını kaybetti!
Bir hata büyük bir faciaya dönüştü: 20 yaş altındaki 7 genç hayatını kaybetti!
İstanbul'da şüphe uyandıran olay: Kadın doktor avukat sevgilisinin evinin terasından düştü!
İstanbul'da şüphe uyandıran olay: Kadın doktor avukat sevgilisinin evinin terasından düştü!
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinden halaylı, şampanyalı 10'uncu yıl kutlaması
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinden halaylı, şampanyalı 10'uncu yıl kutlaması
Rahmi Koç ve Ali Koç'tan siyasi parti liderlerine sürpriz ziyaret
Rahmi Koç ve Ali Koç'tan siyasi parti liderlerine sürpriz ziyaret
Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''TÜİK'ten arıyorum'' diyen görevliyi dolandırıcı sandı; cezayı yedi! ''TÜİK'ten arıyorum'' diyen görevliyi dolandırıcı sandı; cezayı yedi! Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinden halaylı, şampanyalı 10'uncu yıl kutlaması Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinden halaylı, şampanyalı 10'uncu yıl kutlaması Patronunun köpeği parçaladı, ölümden döndü... Kadın korumanın 80 dikişli yaşam mücadelesi sürüyor Patronunun köpeği parçaladı, ölümden döndü... Kadın korumanın 80 dikişli yaşam mücadelesi sürüyor İstanbul'da şüphe uyandıran olay: Kadın doktor avukat sevgilisinin evinin terasından düştü! İstanbul'da şüphe uyandıran olay: Kadın doktor avukat sevgilisinin evinin terasından düştü! Bu da ''yeni nesil'' dilencilik vurgunu... Her an sizin de kapınız çalabilir! Bu da ''yeni nesil'' dilencilik vurgunu... Her an sizin de kapınız çalabilir! Emekli, memur maaş zammı da en düşük emekli aylığı da değişti: İşte masadaki 3 yeni zam senaryosu! Emekli, memur maaş zammı da en düşük emekli aylığı da değişti: İşte masadaki 3 yeni zam senaryosu! 13 yaşındaki çocuğa 36 kişilik seri istismarda kan donduran ayrıntılar: Yemek vaadiyle kandırmışlar! 13 yaşındaki çocuğa 36 kişilik seri istismarda kan donduran ayrıntılar: Yemek vaadiyle kandırmışlar! MHP'li Yalçın'dan Bülent Arınç'a zehir zemberek sözler: ''Şeytanla ortaklığı seçti'' MHP'li Yalçın'dan Bülent Arınç'a zehir zemberek sözler: ''Şeytanla ortaklığı seçti'' Yeraltı dizisinde şok ayrılık ve sezon finali tarihi belli oldu! Yeraltı dizisinde şok ayrılık ve sezon finali tarihi belli oldu! Didem Soydan’a Bitcoin piyangosu vurdu: Unuttuğu şifreyi bulup servetine kavuştu! Didem Soydan’a Bitcoin piyangosu vurdu: Unuttuğu şifreyi bulup servetine kavuştu!
Kadın hakim ve taksici sevgilisinin uyuşturucu mesajları şoke etit! Kadın hakim ve taksici sevgilisinin uyuşturucu mesajları şoke etit! Alacak verecek meselesi kanlı bitti; 64 yaşındaki bir kişi boynundan bıçaklanarak öldürüldü! Alacak verecek meselesi kanlı bitti; 64 yaşındaki bir kişi boynundan bıçaklanarak öldürüldü! AK Partili milletvekilinin eşi hakkında skandal iddia: Savcılık soruşturma başlattı! AK Partili milletvekilinin eşi hakkında skandal iddia: Savcılık soruşturma başlattı! Bakanlık mülakatsız, sadece KPSS puanı ile 2 bin 610 personel alacak! Bakanlık mülakatsız, sadece KPSS puanı ile 2 bin 610 personel alacak! İstanbul'da yine bir çocuk cinayeti... Öldüren de ölen de çocuk! İstanbul'da yine bir çocuk cinayeti... Öldüren de ölen de çocuk! CHP anketinde dikkat çeken sonuç: AK Parti ve MHP seçmeni 2'ye bölündü! CHP anketinde dikkat çeken sonuç: AK Parti ve MHP seçmeni 2'ye bölündü! Leroy Sane'den dikkat çeken Fenerbahçe'ye transfer açıklaması! Leroy Sane'den dikkat çeken Fenerbahçe'ye transfer açıklaması! Çorum'da hortum dehşetinin yaşandığı köydeki yıkım havadan görüntülendi Çorum'da hortum dehşetinin yaşandığı köydeki yıkım havadan görüntülendi Bir hata büyük bir faciaya dönüştü: 20 yaş altındaki 7 genç hayatını kaybetti! Bir hata büyük bir faciaya dönüştü: 20 yaş altındaki 7 genç hayatını kaybetti! Milyonlarca kişiyi etkileyecek olan yeni af teklifi resmen Meclis'te! Milyonlarca kişiyi etkileyecek olan yeni af teklifi resmen Meclis'te!