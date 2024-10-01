Kartal Uğur Mumcu Sosyal Yaşam Merkezi hizmete açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kartal Uğur Mumcu Sosyal Yaşam Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Çocuklar, kadınlar, özel gereksinimli bireyler, şehit yakınları ve gaziler başta olmak üzere bölge sakinlerinin yararlanacağı merkezin açılışına; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB Sosyal İşler Daire Başkanı Enif Yavuz Dipşar, İBB Muhtarlıklar Daire Başkanı Yavuz Saltık, Uğur Mumcu Mahalle Muhtarı Soner Eker, gaziler ve şehit yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Kartal Uğur Mumcu Sosyal Yaşam Merkezi ziyaretinde önce gazilerin ve şehit yakınlarının ihtiyaç halinde konaklayacağı misafir haneyi gezen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu daha sonra merkez içinde yer alan Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi’ni ziyaret etti. Yedi kattan oluşan Sosyal Yaşam Merkezi’nde çocuklarla vakit geçiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha sonra özel gereksinimli bireyler, kadınlar, şehit yakınları ve gaziler için ayrılan alanları gezerek üretim atölyelerinde incelemelerde bulundu. Gaziler ve şehit yakınları ile buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Hizmete giren yeni yaşam merkezinin sahibinin gaziler, şehit yakınları, çocuklar, kadınlar ve özel gereksinimli bireyler başta olmak üzere halk olduğunu vurgulayan İmamoğlu, Beylikdüzü İlçe Başkanlığı yaptığı dönemde kendisine emanet edilen İstiklal Madalyası’nı ve beratını Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’ne sergilenmek üzere vermek istediğini söyledi. Osmanlıca yazılmış beratı tercüme ettirdiğini ve yıllarca önce evinde, daha sonra Beylikdüzü Belediye Başkanı olduktan sonra da bir kültür merkezinde sergilenen İstiklal Madalyasını ona en iyi bakacak merkeze vermekten gurur duyduğunu belirtti. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Önder Çelik tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na bir plaket takdim edildi.