Kartal, Voleybolun Yeni Merkezi Oluyor

Türkiye’de voleybolun öncüsü Eczacıbaşı Spor Kulübü, modern mimarisi ve uluslararası standartlarıyla dikkat çeken yeni spor salonunu Kartal’da hizmete açtı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Kartalımız, bu modern tesisle birlikte hem sporda hem de kültürel yaşamda daha da güçlenecek. Buradan yetişecek sporcuların başarılarıyla Kartal’ın ve ülkemizin adını ulusal ve uluslararası arenada gururla duyuracağına inanıyoruz” dedi.

Açılış törenine; İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, voleybol dünyasından önemli isimler, kulüp efsaneleri ile birlikte Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel katıldı. Kartal’da düzenlenen açılış töreni, hem geçmişi hem de geleceği simgeleyen özel anlara sahne oldu.

60 yıllık yolculukta yeni bir dönem

1966’dan bu yana Türk kadın voleybolunun gelişimine öncülük eden Eczacıbaşı Spor Kulübü, Levent (1973) ve Ayazağa (2001) tesislerinin ardından üçüncü büyük yatırımı olan Kartal Spor Salonu ile yolculuğunda yeni bir sayfa açtı. Törende kulübün farklı dönem kaptanları Aylin Üstündağ, Özlem Özçelik ve Simge Aköz ile minik sporcular, Eczacıbaşı’nın nesilden nesile aktardığı voleybol mirasını sahneye taşıdı. Kulüp Başkanı Faruk Eczacıbaşı konuşmasında, voleybolun kupaların ötesinde kadınların gücünün ve cesaretinin simgesi olduğunu vurgulayarak, yeni salonun Türkiye’nin gurur hikâyelerinin yazılacağı bir yuva olacağını ifade etti.

Başkan Gökhan Yüksel: “Artık ben de Eczacıbaşılıyım”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, açılışta yaptığı konuşmada, “Kadın voleybolunun öncüsü olan Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün bu değerli yatırımına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Geçtiğimiz dönem hayata geçirdiğimiz Doğu Merkez Projesi kapsamında; 8 mahalleyi ilgilendiren, 257 hektarlık alanı kapsayan ve tam 40 yıllık plan sorununu başarıyla tamamladık. Bu büyük emeğin ve vizyonun bugün meyvelerini toplamaya başlamanın gururunu yaşıyoruz. Tamamladığımız Merkez Planları içerisinde yer alan bu kompleks; sadece bir spor tesisi değil, aynı zamanda gençlerimizin geleceği, sağlığı ve umudu için çok kıymetli bir yatırımdır. Kartalımız, bu modern tesisle birlikte hem sporda hem de kültürel yaşamda daha da güçlenecek. Buradan yetişecek sporcuların başarılarıyla Kartal’ın ve ülkemizin adını ulusal ve uluslararası arenada gururla duyuracağına inanıyoruz. Geçmişte Kartal’da bu bölgede Eczacıbaşı fabrikasında birçok ailemiz hizmet verdi. Şimdi bu köprüyü yeniden inşa ediyoruz. Artık ben de Eczacıbaşılıyım. Bu özel günde emeği geçen herkese, tüm takım efsanelerine ve Eczacıbaşı ailesine başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından, tüm protokolün katılımıyla kurdele kesimi yapılarak spor salonunun açılışı gerçekleştirdi.

Kartal’a değer katan yatırım

15 ayda tamamlanan ve 25 bin m² inşaat alanına sahip tesis, 7.820 m² spor alanı ve 4.000 kişilik oturma kapasitesiyle dikkat çekiyor. FIVB ve CEV standartlarına uygun olarak inşa edilen salonda; ana saha, üç antrenman salonu, altyapı sporcuları için konaklama alanları, fitness ve fizyoterapi bölümleri yer alıyor. Modern tribünleri, yüksek çözünürlüklü küp ekranı ve bünyesindeki müzesiyle yalnızca bir spor merkezi değil, aynı zamanda bir kültür noktası olarak konumlanan salon, Kartal’ın sosyal ve sportif yaşamına değer katacak.

