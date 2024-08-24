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Kartal Yaz Spor Okulu’nun 3. Dönem Öğrencileri Sertifikalarını Aldı

Kartal Yaz Spor Okulu’nun 3. Dönem Öğrencileri Sertifikalarını Aldı
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Kartal Belediyesi’nin Yaz Spor Okulu’nda 12 farklı branşta eğitim gören 150’yi aşkın sporcu, dönemlerini başarı ile tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okulu’nun üçüncü dönemi sona erdi. Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tesislerinde eğitimlerin verildiği Yaz Spor Okulu’nda, 7-12 yaş aralığındaki 150’yi aşkın öğrenci, 3 hafta boyunca 12 farklı spor dalında eğitim alarak programlarını başarıyla tamamladı.

3 hafta boyunca yaş gruplarına ayrılarak; futbol, basketbol, hentbol, voleybol, dans, Uzak Doğu sporları, cimnastik, masa tenisi, tenis, satranç, sinema ve zeka oyunları gibi 12 farklı branşta eğitim gören öğrenciler, yaz tatillerini spor ile değerlendirerek ilerde yapmak istedikleri spor branşları ile ilgili profesyonel eğitim almış ve gerekli teknikleri öğrenmiş olarak Yaz Spor Okulu’ndan mezun oldu.

“Kartal Belediyesi Spor Alanındaki Öncü Rolünü Devam Ettirecek”

Yaz Spor Okulu’nun üçüncü dönemini başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım belgelerini sunmak amacıyla bir de tören düzenledi.

Törene Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Başkan Vekili Olcay Özgön, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Serkan Taş, Yaz Spor Okulu öğrencileri ile velileri katıldı.

Törende konuşan Başkan Vekili Olcay Özgön, Kartal Belediyesi’nin kültür ve sanat faaliyetlerinde olduğu gibi spor alanında da öncü rolünü sürdüreceğini ve Yaz Spor Okulu etkinliklerinin gelecek dönemlerde de devam edeceğini ifade etti ve ardından sporculara katılım belgelerini takdim etti.

 

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
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