Kartal yeni bir stada kavuşuyor

Yakacık’ta yapımına başlanan stadın temel atma töreni, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımı ile gerçekleşti. Aynı törende Cevizli Yaşam Merkezi’nin ikmal inşaatı başlatıldı.

İBB’nin ‘150 Günde 150 Proje’ kapsamında yer alan her iki proje için düzenlenen törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra; Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Parti Meclis Üyesi Müslüm Sarı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, siyasi partilerin ilçe başkanları, İBB ve Kartal Belediyesi Meclis üyeleri, Mahalle Muhtarları, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

Törende ilk konuşmayı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay gerçekleştirdi. Alpay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ‘150 Günde 150 Proje’ hedefi ile Kartal’a değer katacak 2 önemli projenin temel atma törenini gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yakacık Stadı Mart 2023’te, Cevizli Yaşam Merkezi ise Ağustos 2023’te Hizmete Girecek

Kent sakinlerinin düzenli ve bilinçli spor yapabilmeleri amacıyla imkânlar sunmayı önemsediklerini ve Kartal Yakacık Stadı ile Cevizli Yaşam Merkezi’nin bu doğrultuda inşa edileceğini kaydeden Alpay, her iki projeyle ilgili bilgiler verdi.

14.500 metrekare inşaat alanına sahip Kartal Yakacık Stadı’nın FİFA standartlarında sunni çim olacağını kaydeden Alpay, projede ayrıca basketbol sahası, mini futbol sahası, idari bina ve çocuk oyun alanın da yer alacağını açıkladı ve projenin 6 ay sonra bitirilerek Mart 2023’te hizmete alınacağını belirtti.

Aynı törende Cevizli Yaşam Merkezi’nin ikmal inşaatı işinin de başlatılacağını açıklayan Alpay, merkezin başta 4 mahalle olmak üzere bölgedeki tüm vatandaşlara hizmet vereceğini söyledi. Merkezin; yarı olimpik yüzme havuzu, konferans salonu, çocuk etkinlik merkezi, engelli merkezi ve mahalle evi olmak üzere 23 bin metrekare inşaat ve 5 bin metrekare yeşil alanı içereceğini kaydederek 900 metrekare terasa sahip projenin, Ağustos 2023 tarihinde hizmete gireceğini açıkladı.

Törende daha sonra Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel kürsüye çıktı. Başkan Yüksel Kartal’da, sporda tesisleşmeyi hedef olarak önlerine koyduklarını ifade ederek gelecek vaad eden sporcuların temellerinin atılmasına katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

Başkan Yüksel: “Stat Planlarda ‘Meydan’ Olmuştu!”

Başkan Yüksel şöyle konuştu;

“Kartal’ımızda sporda tesisleşeceğiz, dedik. Gelecek vaat eden, milli takıma gidecek sporcuların temellerini atmak istiyoruz. İçinde basketbol sahası da olan güzel bir kompleksin temelini atmak için toplanmış bulunuyoruz. Bu stada geliş hikâyesinden biraz bahsetmek isterim. Yakacık Toprak Saha’nın bir stadyum olma hikâyesi önemlidir. Kartal’ımızın bir stadı vardı. Ancak 2018 yılında fiziki şartlarının nihayete ermesi, dayanıksızlığı nedeni ile yıkıldı. Fakat bu stadımızın 2006 yılında yapılan yeni planda spor alanından meydan alanına bir geçişi vardı. Dönemin başkanları hem Arif Dağlar hem Kadir Topbaş (her ikisine de rahmet diliyorum) tarafından Kartal’ın meydan ihtiyacı olduğu için bu alana çevrildi. Buna sevinenler de üzülenler de olabilir. Hafızları tazelemek için bunları anlatmak istiyorum. Kartal Stadı’nın yıkımından sonra ise ilçemizde Bulvarspor Stadı’nı en azından BAL Ligi’nde, 3. Lig’de oynanabilir hale getirmek için bir çalışma yaptık.

“31 Mart Sonrasında Sözler Unutuldu!”

Fakat 31 Mart sürecinde de ilçemize bir stat kazandıracağımızın sözünü vermiştik. Aslında ilk planlarımıza göre adliyenin hemen yanında bulunan 10 dönümü Kartal Belediyesi’ne, 20 dönümü ise hazineye ait olan bir alanda; daha büyük, daha güzel, en azından tribün kapasitesi daha fazla olan bir tesis düşünmüştük. Fakat 31 Mart’taki İstanbul Büyükşehir Belediyesi kazanımından sonra, bir de üstüne 23 Haziran’daki kazanımdan sonra maalesef o alandaki hazine alanı özelleştirme idaresine devredildi. Bizim daha önce sözlü olarak el sıkışmış olduğumuz 20 dönümlük hazine alanındaki hayallerimiz maalesef gerçekleşememiş oldu. Özelleştirmeye geçen alanın da akıbetinin ne olacağını buradaki herkes bilir!

“Sporda Örgütlülük Tesis Getirdi “

Dolayısı ile bu alanda artık bir spor tesisi yapamayacağımız için, Kartal’a da söz verdiğimiz için Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun kapısını çaldık. Kartal için stadın önemini anlattık. Kartal’da amatör spor kulüplerinin örgütlülüğünü, çocuklara, gençlere verilen değeri, hocaların, beden öğretmenlerinin bu sürece nasıl katkı sağladıklarını anlattık. Hem Kartalspor’umuzun, hem bu dönem Bulvarspor’un başarılarını ilettik. Hemen kolları sıvadık ve alan aramaya başladık. Hızlıca burayı bulduk ve birinci lig maçlarının bile oynanacağı güzel bir tesis için temel atmaya karar verdik.

Başkan Yüksel’den Müjde “Sadece Stat Değil Üst Geçit de Yapacağız”

Bu bir ilk adım. Stat sonrasında bu bölgede TEM otoyolunda aşağıda bulunan Soğanlık Mahallesi’ne bağlı ulaşımı sağlayan bir üst geçit yapmayı planlıyoruz. Çok iyi biliyoruz ki; bazı bölgelerimizde plan ve mülkiyet uyuşmazlığı var. Örnek vermek gerekirse; planda yeşil alan, ama mülkiyette site olmuş, birçok çalışmamız var. Kartal Kuzey Planları üzerinde de çalışıyoruz. Bu planlar vizyon ister, zaman ister. Ancak niyetimiz belli; çözmek. Bu çalışmalarımız sürerken; bölgedeki yerleşim yerlerinin değişmesi ile birlikte şu an bin kapasiteye yakın olan tribünün gelecekte daha büyük bir tribüne ulaşacağının da müjdesini vermek istiyorum. Stadın oluşumunda büyük emeği olan, bir gün kreş, bir gün meydan, bir gün metro, bu gün de stat meydanı ile ilgili temel atmak için aramızda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na gönül dolusu teşekkürlerimi sunuyorum.”

75 Günde 80 Eseri Aştık

Başkan Yüksel’in ardından mikrofonu devralan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal’a 2 tesisi birden kazandıracak adımları başlatmanın ve çok yakın bir zamanda hem Kartal’a hem İstanbul’a kazandıracak olmanın keyfini ve gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Başkan İmamoğlu, ‘150 Günde 150 Proje’ kapsamında 75 günde 80 eseri aştıklarını belirterek geriye kalan 70 günde de bu sayı aşmayı hedeflediklerini ve bu konuda kararlı olduklarını söyledi. İstanbul’a değer ve kalite katmayı hedeflediklerini belirten İmamoğlu, ilçe belediye başkanları ile en üst düzeyde görüşerek hizmetleri en doğru şekilde yapmaya çalıştıklarını ve sadece Kartal ile değil 39 ilçenin belediye başkanları ile bu şekilde ilerlediklerini söyledi.

İki Başkan Olarak Bunları Atatürk’e Borçluyuz

Başkan İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in çocukluğunda Yakacık toprak sahasında futbol oynadığını belirterek şimdi o alana stat yapmanın işbirliğini yapan bir belediye başkanı olduğunu ve kendisinin de 36 yıl önce Beyazıt Meydanı’ndaki bir lise öğrencisi olarak bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu söyledi.

Hem Yüksel’in hem de kendisinin bunu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e borçlu olduğunu vurgulayan İmamoğlu, Cevizli Yaşam Merkezi’nin de içindeki pek çok fonksiyon ile bölge sakinlerinin hayatının olumlu anlamda bir değişime gideceğini ve 300 bin kişiye hitap edecek projenin daha önce açılan meydan ile birlikte kısa süre içinde bitirileceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından protokolün yanı sıra genç ve çocuk sporcuların da katılımıyla temel atma töreni gerçekleştirildi. Sahneye konulan temel atma butonlarına çocukları ile birlikte basan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, projelerin ilk betonlarının dökülmesini sağladı.