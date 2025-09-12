  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Kartal Zabıta Ekiplerinden Okul Kantinlerine Denetim

Kartal Zabıta Ekiplerinden Okul Kantinlerine Denetim

Kartal Zabıta Ekiplerinden Okul Kantinlerine Denetim
Güncelleme:

Okulların açılması ile birlikte çocukların alışveriş yaptığı okul kantinlerinin hijyen ve sağlık koşullarını denetleyen Kartal Zabıta ekipleri çalışmalarına hız verdi. Çocukların yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşıladığı okul kantinlerinin sağlık ve hijyen koşullarına uygunluğunu tespit eden Kartal Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde denetimlere başladı.

Kartal Çavuşoğlu Mahallesi’nde bulunan Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesi’nde Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde; çalışma ve hijyen şartlarının yanı sıra belge ve sertifikalar da kontrol edilerek tespit edilen eksikliklerin tamamlanması istendi.

Kartal genelindeki okulların kantinlerinde denetim yapan Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çalışanların kılık -kıyafeti, sağlık muayene kartları,  mekânın genel temizliği, satışa sunulan ürünlerin muhafazası ve son kullanım tarihine yönelik kontrolleri yaparak; tespit edilen eksiklikler ile ilgili olarak kantin işletmecilerine uyarılarda bulundu.

Ayrıca denetimlerde okul kantinlerinde satılması yasaklanan hızlı tüketim gıdaları ve gazlı içecek satışının kontrolleri yapıldı. Denetimlerde çalışanların hijyenik ortam sağlamak için almaları gereken önlemler de incelendi. Yangın tüplerinden, ilaçlama tutanaklarına, çalışma izin ruhsatlarından, ambalaj atıklarının nasıl toplandığına kadar birçok uygulamanın denetlendiği inceleme sonucu, uyarıları dikkate almayan ve ruhsatsız çalışan okul kantini işletmecilerine yasal işlem yapılıyor.

text-ad
Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Acun Ilıcalı'ya veda eden Konuşanlar programının yayın tarihi belli oldu Acun Ilıcalı'ya veda eden Konuşanlar programının yayın tarihi belli oldu Boşanma aşamasındaki gelinini katleden zanlının savunması kan dondurdu Boşanma aşamasındaki gelinini katleden zanlının savunması kan dondurdu 60 ilde gerçekleştirilen ezber bozan seçim anketinin sonuçları açıklandı 60 ilde gerçekleştirilen ezber bozan seçim anketinin sonuçları açıklandı Ticaret Bakanlığı'nın Eylül ayı güvensiz ürünler listesi güncellendi: Listede yine yok yok! Ticaret Bakanlığı'nın Eylül ayı güvensiz ürünler listesi güncellendi: Listede yine yok yok! Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin akibeti belli oldu Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin akibeti belli oldu AK Parti Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için formülü buldu! AK Parti Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için formülü buldu! İzmir'de karakola saldırıp 2 polisi şehit eden şüpheliyle ilgili bir akılalmaz ayrıntı daha İzmir'de karakola saldırıp 2 polisi şehit eden şüpheliyle ilgili bir akılalmaz ayrıntı daha Bahçeli bombaları peşpeşe patlattı: ''Bana kalsa sosyal medyayı yarım saatte kapatırım!'' Bahçeli bombaları peşpeşe patlattı: ''Bana kalsa sosyal medyayı yarım saatte kapatırım!'' 19 yaşındaki genç dehşet saçtı: Annesini, kardeşini ve komşusunu vurup, intihara kalkıştı 19 yaşındaki genç dehşet saçtı: Annesini, kardeşini ve komşusunu vurup, intihara kalkıştı Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sosyal medyayı salladı Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sosyal medyayı salladı
33 yaşındaki golcü Süper Lig'e geri döndü 33 yaşındaki golcü Süper Lig'e geri döndü Yıl sonu Dolar, enflasyon ve faiz beklentileri belli oldu Yıl sonu Dolar, enflasyon ve faiz beklentileri belli oldu Mahsun Kırmızıgül vasiyetini açıkladı, yer yerinden oynadı! Mahsun Kırmızıgül vasiyetini açıkladı, yer yerinden oynadı! İstanbul'da kaçırmak istediği genç kadını sokak ortasında katleden caninin cezası bu oldu İstanbul'da kaçırmak istediği genç kadını sokak ortasında katleden caninin cezası bu oldu 78 canı yitirdiğimiz Kartalkaya'daki faciada otel müdürünün telefonundan çıkanlar kan dondurdu 78 canı yitirdiğimiz Kartalkaya'daki faciada otel müdürünün telefonundan çıkanlar kan dondurdu Eda Taşpınar ''ben bitti demeden yaz bitmez'' deyip nefesleri kesti! Eda Taşpınar ''ben bitti demeden yaz bitmez'' deyip nefesleri kesti! Önce borçlusunu öldürdü ardından da intihar etti! Önce borçlusunu öldürdü ardından da intihar etti! Telegram ve Discord'taki C31K platformuna operasyon: Çok sayıda gözaltı var! Telegram ve Discord'taki C31K platformuna operasyon: Çok sayıda gözaltı var! Türk bilgisayar korsanlarından İsrail Savunma Bakanı'na büyük sürpriz! Türk bilgisayar korsanlarından İsrail Savunma Bakanı'na büyük sürpriz! Kahvaltı soframıza da tahşiş ve hile bulaştı: İşte sağlığa zararlı ürün tespit edilen markalar Kahvaltı soframıza da tahşiş ve hile bulaştı: İşte sağlığa zararlı ürün tespit edilen markalar