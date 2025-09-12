Kartal Zabıta Ekiplerinden Okul Kantinlerine Denetim

Okulların açılması ile birlikte çocukların alışveriş yaptığı okul kantinlerinin hijyen ve sağlık koşullarını denetleyen Kartal Zabıta ekipleri çalışmalarına hız verdi. Çocukların yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşıladığı okul kantinlerinin sağlık ve hijyen koşullarına uygunluğunu tespit eden Kartal Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde denetimlere başladı.

Kartal Çavuşoğlu Mahallesi’nde bulunan Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesi’nde Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde; çalışma ve hijyen şartlarının yanı sıra belge ve sertifikalar da kontrol edilerek tespit edilen eksikliklerin tamamlanması istendi.

Kartal genelindeki okulların kantinlerinde denetim yapan Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çalışanların kılık -kıyafeti, sağlık muayene kartları, mekânın genel temizliği, satışa sunulan ürünlerin muhafazası ve son kullanım tarihine yönelik kontrolleri yaparak; tespit edilen eksiklikler ile ilgili olarak kantin işletmecilerine uyarılarda bulundu.

Ayrıca denetimlerde okul kantinlerinde satılması yasaklanan hızlı tüketim gıdaları ve gazlı içecek satışının kontrolleri yapıldı. Denetimlerde çalışanların hijyenik ortam sağlamak için almaları gereken önlemler de incelendi. Yangın tüplerinden, ilaçlama tutanaklarına, çalışma izin ruhsatlarından, ambalaj atıklarının nasıl toplandığına kadar birçok uygulamanın denetlendiği inceleme sonucu, uyarıları dikkate almayan ve ruhsatsız çalışan okul kantini işletmecilerine yasal işlem yapılıyor.