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Kartal zabıtasından kademeli normalleşmede Covid 19 denetimi

Kartal zabıtasından kademeli normalleşmede Covid 19 denetimi

Türkiye genelinde uygulanmaya başlayan kademeli normalleşme süreci ile birlikte Kartal’da denetimler sıklaştı. Tüm dünyada ve Türkiye’de Covid 19 pandemisinin yayılımını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında kademeli normalleşme ile açılan lokanta, kafe ve restoranların yeniden hizmete girmesiyle birlikte Kartal Belediyesi zabıta ekipleri denetimleri artırdı.

İlçe genelinde yapılan denetimlerde işyerlerinin ve vatandaşların maske, mesafe ve hijyen gibi kurallara ne derecede uydukları tespit edildi. İşyerleri eksiklikler konusunda uyarılarak gerekli tedbirleri alınması istendi. Denetimlerin ve kısıtlamaların halk sağlığının korunması için yapıldığını hatırlatan Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ortak kullanım alanlarında vatandaşların temas edebileceği bölümlerin dezenfekte edilmesi konusunda uyarılarda bulunarak, tek kullanımlık ürünlerin tedarik edilmesini istedi. İşyerlerindeki dezenfektan makineleri ve doluluk oranları tek tek kontrol edilirken, masalar arasında yeterli mesafe bırakılması konusunda da denetlemeler yapıldı. Zabıta ekipleri maske ve ateş ölçümü konusunda işyerlerine uyarıda bulundu.

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
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