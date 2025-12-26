Kartal’da 1. Hüseyin Güler Yerel Basın Sempozyumu'nda yerel basının sesi yankılandı

Kartal Belediyesi, yerel basının sorunlarını masaya yatırmak ve uzun yıllar Basın ve Yayın Müdürlüğü yapan duayen gazeteci Hüseyin Güler’in anısını yaşatmak amacıyla “1. Hüseyin Güler Yerel Basın Sempozyumu”na ev sahipliği yaptı. Kartal Belediyesi ile Birleşik Gazeteciler Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen sempozyumda, gün boyu süren saha ziyaretleri ve ardından gerçekleşen panellerle yerel gazeteciliğin kronik sorunları ve geleceği enine boyuna tartışıldı.

Etkinlik sabahın erken saatlerinde Kartal Belediyesi ana hizmet binasından başladı. Katılımcı gazeteciler ve davetliler, belediyenin hayata geçirdiği projeleri yerinde inceleme fırsatı buldu.

Program kapsamında basın mensupları; Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi, Temizlik İşleri Atık Toplama Merkezi, Aşevi, Gıda Bankası, Afet Merkezi ile Makine Hangar’da yürütülen çalışmaları yerinde gözlemledi. Saha gezisinde gazeteciler, Kartal'ın sosyal ve kültürel hayatını geliştiren projeler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Duygu dolu açılış töreni

Soğanlık Kültür Merkezi’nde başlayan resmi program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açıldı. Açılış törenine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, Kartal Belediye Başkan Yardımcıları ve Danışmanları, Basın ve Yayın Müdürü Coşku Bozduman ile merhum Hüseyin Güler’in ailesi ve sevenleri katıldı.

Sempozyuma ismini veren merhum gazeteci Hüseyin Güler’in hayatını ve mesleki mücadelesini anlatan sinevizyon gösterimi sırasında salonda duygusal anlar yaşandı. Açılış konuşmalarında söz alan Hüseyin Güler’in kızı Melike Güler, babasının meslek aşkını ve yerel basına olan inancını vurguladı. Konuşmasında gözyaşlarını tutamayan Melike Güler, organizasyon için tüm katılımcılara teşekkür etti.

Birleşik Gazeteciler Derneği Başkanı Nergis Süslü ise yerel basının demokrasideki kritik rolüne değinerek gazetecilerin dayanışma içinde olması gerektiğini belirtti.

“Yerel basın kentin hafızasıdır”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel yaptığı konuşmada, yerel basının bir kentin hafızası olduğunu belirterek Hüseyin Güler’in ismini böyle anlamlı bir sempozyumla yaşatmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Başkan Gökhan Yüksel konuşmasında şunları söyledi:

“Hüseyin ağabey sadece bir gazeteci değildi; o aynı zamanda bu kentin vicdanıydı, hafızasıydı, sesiydı. Onun kaleminden çıkan her satır, Kartal’ın nabzını tutuyordu. Her haberi, her röportajı, her yazısı bu kentin insanına dokunuyordu. O, gazeteciliği bir meslek olarak değil, bir sorumluluk olarak görüyordu. İşte bugün burada, onun bu sorumluluk anlayışını yaşatmak, onun açtığı yolda ilerlemeye devam etmek için toplandık."

Yerel basının demokratik toplumların vazgeçilmez unsuru olduğunu vurgulayan Başkan Gökhan Yüksel, “Basın olmadan demokrasi olmaz, basın olmadan şeffaflık olmaz, basın olmadan hesap verebilirlik olmaz. Yerel yönetimler olarak bizler, yerel basının bu önemine inanıyor ve her zaman yanında olduğumuzu göstermeliyiz. Biliyoruz ki, güçlü bir yerel basın, güçlü bir yerel yönetim demektir. Basının bizi eleştirmesi, sorgulaması, hesap sorması aslında bizim daha iyi hizmet üretmemize vesile olur” ifadelerini kullandı.

Kent gazeteciliğinin önemine değinen Başkan Gökhan Yüksel, “Yerel basın denildiğinde akla sadece gazete, haber sitesi ya da televizyon kanalları gelmemelidir. Yerel basın, aslında bir kentin aynasıdır. O aynada kent yönetiminin, sivil toplumun, esnafın, mahalle sakinlerinin, çocukların, gençlerin, yaşlıların yansıması vardır” dedi.

Yerel basının geleceği masaya yatırıldı

“Kent Gazeteciliği” temasıyla düzenlenen sempozyumda, “Kent Basınının Genel Sorunları”, “Basın ve Yerel Yönetim İlişkileri”, “STK İlişkileri” ve “Gelecek Vizyonu” olmak üzere dört ana başlık altında önemli sunumlar yapıldı. Birçok değerli basın mensubunun konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, yerel gazeteciliğin sadece bir meslek değil, kent kültürünün korunması için bir zorunluluk olduğu vurgulandı. Kent gazeteciliğinin kronik sorunları ve geleceği ele alındı.

Kartal’da ilk kez düzenlenen sempozyum, sadece bir anma etkinliği değil, aynı zamanda yerel basının sorunlarına çözüm arayan profesyonel bir platform olarak hafızalarda yer etti.