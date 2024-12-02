Kartal’da ''13. Atatürk’ü Anma Briç Turnuvası'' heyecanı yaşanacak

Kartal Belediyesi’nin Türkiye Briç Federasyonu işbirliğiyle düzenleyeceği 13. Atatürk’ü Anma Briç Turnuvası, 8 Aralık 2024 Pazar günü Kartal Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilecek.

Kartal Belediyesi hizmet binasının 5. katında yapılacak olan turnuvanın ilk seansı, saat 09.30’da kayıtların alınmasının ardından saat 11.00’de başlayacak.

Sporcuların kıyasıya mücadele edeceği turnuvanın ardından ise ödül töreni gerçekleştirilecek. Turnuvanın sonunda dereceye giren sporcular, hediye, kupa ve madalya ile ödüllendirilecek.

Suat Öztürk ve Güray Serim’in hakemliğinde düzenlenecek olan turnuva ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar, Kartal Briç Kulübü ile 0505 296 77 11 numaralı hattan iletişime geçebilir, online kayıtlarını ise https://bit.ly/ TurnuvaBricKayit2024 adresi üzerinden yapabilir.