Kartal'da 140’ıncı Muhtarlar Toplantısı

Kartal Belediyesi, her ayın ilk haftasında düzenlenen muhtarlar toplantısının bir yenisi daha Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in ev sahipliğinde yapıldı. Kartal Belediyesi tarafından 12 yıldır her ayın ilk haftasında düzenlenen 140’ıncı muhtarlar toplantısı yenilenen Esentepe Mahallesi Mehmet Ali Büklü Parkı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi.

COVİD -19 pandemisine yönelik alınan tedbirler eşliğinde düzenlenen muhtarlar toplantısına Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra Kartal Belediyesi başkan yardımcıları, birim müdürleri ve Kartal’daki mahalle muhtarları katıldı.

“Alt yapı seferberliği devam edecek”

2021 yılı Temmuz ayı oturumunun açılış konuşmasını yapan Başkan Gökhan Yüksel, Kartal’da bulunan 20 mahallenin muhtarını Kartal Belediyesi’nin yeni tesisinde ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Yüksel, gündeme dair yaptığı konuşmada “Temmuz ayına gelsek de mevsimler arası geçişler ara ara kendini hissettiriyor. Dün akşam çok şiddetli yağmur yağdı ama merkezlerimizde bir sıkıntı yaşanmadı. Yağmur suyu altyapısına, kentin altyapısına verilmesi gereken önem bu ani yağmurlarda bir kez daha ortaya çıkıyor. Altyapı seferberliği devam edecek. Merkezde başlattığımız bu seferberlik adımları mahalle mahalle ilçemizin yukarı bölümlerine doğru çıkacak. ” dedi.

Muhtarlardan Yeni Tesise Tam Not

Toplantıda Başkan Gökhan Yüksel’in ardından sırayla söz alan mahalle muhtarları vatandaşların görüş ve taleplerini belediye yetkilileri ile paylaştılar. Muhtarlar yeni tesiste ağırlandıkları için duydukları mutluluğu dile getirirken, Kartal Belediyesi ve Başkan Gökhan Yüksel’e böyle bir projeyi Kartal’a kazandırdığı için teşekkür ettiler.

Esentepe Mahallesi Muhtarı Ramazan Kula yaptığı konuşmada, “Öncelikle mahallemize hoş geldiniz. Bizim burada buluşmamıza vesile olan, nezih, ferah, hijyenik ve tüm ailelerin rahatlıkla gelebileceği bir sosyal tesis yaptığınız için size sonsuz teşekkür ediyorum. Bugün benim için ve mahallem için güzel bir gün. Tam iki yıl önce burada ‘Mahallemi Dinliyorum’ toplantısı yapmıştınız ve vatandaşların taleplerini almıştınız. Demek ki mahalleyi iyi dinlediniz, bu tesisi bize kazandırdınız. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. ” diyerek yeni açılan tesisten duyduğu memnuniyeti paylaştı.

“Depremle İlgili Adımlarda Yarış Yok”

Muhtarları tek tek dinleyerek notlar alan Başkan Gökhan Yüksel, görüş ve önerileri için muhtarlara teşekkür etti. Toplantının sonunda bir değerlendirme konuşması yapan Başkan Yüksel, tüm talep ve önerilerin kayıt altına alınarak ilgili müdürlüklere iletildiğini söyledi.

Toplantının son bölümünde muhtarlara seslenen Başkan Yüksel, Kartal’ın ve İstanbul’un en önemli sorunu olan deprem sorununa da değindi. Bakanlıklar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve valilik ile koordineli çalışmalar yürütüldüğünü belirten Yüksel konuşmasında, yapılan toplantılardan çıkan sonuca göre devletin tüm kurumlarının bu konuda üstüne düşeni yapacağını belirtti. “Depremle ilgili adımlarda, kentsel dönüşümde yarış yok. Kim sorumluluk aldıysa onu destekleyip, çözüm üretmek zorundayız. Çünkü bu bir hayatta kalma meselesidir.” diyen Başkan Gökhan Yüksel, devletin tüm kurumlarıyla iş birliği halinde bu sorunun üstesinden gelineceğini belirtti.

Tecrübeli Muhtara Sürpriz Doğum Günü

Toplantının sonunda 74 yaşına basan Gümüşpınar Mahallesi Muhtarı Miktat Gürsel için sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı. Tecrübeli muhtar için pasta kesilirken, Başkan Gökhan Yüksel tarafından kendisine hediye takdim edildi. 22 yıldır muhtarlık görevini sürdüren Miktat Gürsel de bu anlamlı sürpriz karşısında teşekkür etti.

Başkan Gökhan Yüksel :“ Siz tüm muhtarlarımın ve Kartallı komşularımın Önümüzde ki haftalarda karşılayacağımız Kurban Bayramı’nı şimdiden kutluyorum ’’diyerek Temmuz ayı muhtarlar toplantısını sona erdirdi.