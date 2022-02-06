Kartal'da 146. Muhtarlar Toplantısı yapıldı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ''Her ay olduğu gibi muhtarlarımız ile bir araya gelmeye devam ediyoruz. Muhtarlarımız bizim için, Kartal’ın yönetiminde önemli bir yere sahip.'' dedi.

Kartal’da, katılımcı demokrasinin örneklerinden biri olarak hayata geçirilen, ilçe sorunlarının tespiti ve çözümü için, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde, her ayın ilk Cumartesi günü gerçekleştirilen Muhtarlar Toplantısı’nın 146’ncısı yapıldı. Toplantının açılışını yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Her ay olduğu gibi muhtarlarımız ile bir araya gelmeye devam ediyoruz. Muhtarlarımız bizim için, Kartal’ın yönetiminde önemli bir yere sahip.” dedi.

Kartal Belediyesi’nin, Bayram Demirkol Parkı’ndaki kafesi Gezegen Satürn’de gerçekleştirilen toplantıya; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları ve mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda Kartal’ın 20 mahallesinin muhtarları, mahallelerindeki sorun ve ihtiyaçları dile getirirken vatandaşların talep ve beklentilerini aktardı. Başkan Gökhan Yüksel’in öncülüğünde gerçekleşen toplantının devamında ilçenin sorunlarının çözüme kavuşması için yapılan ve yapılacak olan çalışmalar ele alındı.

“Yoğun Kar Yağışının Yollarda Bıraktığı Hasarı Onaracağız”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, toplantının başında yaptığı konuşmada, Kartal Belediyesi’nin; asfalt çalışmalarının maliyetinin iki katına çıkmış olmasına rağmen çalışmalarına devam edeceğini kaydederek; “Her ay olduğu gibi muhtarlarımız ile bir araya gelmeye devam ediyoruz. Muhtarlarımız bizim için, Kartal’ın yönetiminde önemli bir yere sahip.

Geçtiğimiz günlerde, tüm İstanbul’da olduğu gibi Kartal’da da yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Bir kez daha gece gündüz demeden karla mücadele eden çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yoğun kar yağışının yollarda bıraktığı tahribatı en kısa sürede onarmayı planlıyoruz.

Hiç endişeniz olmasın. Geçtiğimiz seneye göre asfalt maliyeti iki katına çıkmış olmasına rağmen, asfalt döküm çalışmalarımıza da devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Gökhan Yüksel’in konuşmasının ardından, mahalle muhtarları söz alarak mahalleleri ile ilgili sorun ve taleplerini Başkan Gökhan Yüksel ve yöneticilere aktardı. Mahalle muhtarlarını dinleyen Başkan Gökhan Yüksel, sorun ve taleplerin çözümü için en kısa sürede harekete geçirileceğini sözlerine ekledi.