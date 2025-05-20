Kartal’da 19 Mayıs Coşkusu Meydanlara Sığmadı

Kartal, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutladı. Kartal Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikler, spor turnuvaları, kortej yürüyüşü ve sanat dolu konser ile unutulmaz anlara sahne oldu. Binlerce Kartallı, Türk bayraklarıyla meydanları doldurarak bayram ruhunu doyasıya yaşadı.

Kutlamalar, Karlıktepe 19 Mayıs Spor Parkı’nda düzenlenen spor turnuvalarıyla başladı. Gün boyu süren etkinliklerde 3x3 Basketbol, Voleybol ve Ayak Tenisi turnuvaları büyük çekişmeye sahne oldu. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat ve belediye yöneticileri de etkinliğe katılarak genç sporculara destek verdi. Başkan Gökhan Yüksel, gençlerle basket atışı yaparak keyifli anlar paylaştı ve sporculara başarılar diledi. Turnuvanın sonunda ise dereceye giren takımlar kupa ve madalyalarını aldı.

Basketbol Turnuvası’nda “Fatin” takımı birinci, “Baş Asilzade” takımı ikinci, “Psikopatlar” takımı ise üçüncü oldu. Voleybol Turnuvası’nda “Kartal Belediyesi B Takımı” birinci olurken, “Kartal Belediyesi A Takımı” ikinci, “Kartal Belediyesi C Takımı” ise üçüncü oldu. Ayak Tenisi Turnuvası’nda ise birinciliği “Asiler” takımı, ikinciliği “Solaklar” takımı, üçüncülüğü ise “Kürdan” takımı elde etti.

Binlerce Kartallı kortej yürüyüşünde buluştu

Kutlamaların en renkli anlarından biri, her yıl olduğu gibi binlerce Kartallının katıldığı kortej yürüyüşüydü. Kartallı Kazım Meydanı’ndan Kartal Meydanı’na uzanan yürüyüşte, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, eşi Sibel Doğan Yüksel ve oğlu Eymen Ali ile birlikte yer aldı. Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde gerçekleşen yürüyüş, bayram coşkusunu doruğa taşıdı.

19 Mayıs ruhuna yakışır gençlik konserleri

Kortej yürüyüşünün ardından Kartal Meydanı, gençlik konserleriyle şenlendi. Gecenin açılışını Bahçeşehir Koleji Orkestrası yaptı. Genç sanatçıların enerjik performansı, izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Ardından, ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın ve şef Hakan Şensoy yönetimindeki Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Gençlik Senfoni Orkestrası sahne aldı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkılar ve marşları seslendiren orkestra, solist Burcu Hancı’nın eşlik ettiği performansıyla dinleyenleri adeta büyüledi.

Başkan Gökhan Yüksel’den 10. Yıl Marşı sürprizi

Gecenin en unutulmaz anı, orkestra şefi Hakan Şensoy’un davetiyle sahneye çıkan Başkan Gökhan Yüksel’in 10. Yıl Marşı’nı yönetmesi oldu. Yüzlerce Kartallı, Başkan Yüksel’in şefliğinde çalan orkestraya eşlik ederek coşkuyu zirveye taşıdı.

“Bayram coşkusu sana çok yakışıyor Kartal!”

Kutlamaların sonunda Başkan Yüksel, Bahçeşehir Koleji Orkestrası ve Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Gençlik Senfoni Orkestrası’na teşekkür plaketi takdim ederek, “19 Mayıs ruhunu bu kadar güzel yaşattığınız için hepinize minnettarız,” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bugün, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlerimize armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutluyoruz. 19 Mayıs, bir milletin bağımsızlık ateşini yaktığı, umudun ve kararlılığın günüdür. Atatürk’ün ‘Benim en büyük eserim’ dediği Cumhuriyet’i, siz gençlerimizin enerjisi ve inancıyla daha da ileriye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Bugün burada, sporla, sanatla, müzikle ve birliktelikle 19 Mayıs ruhunu yaşattınız. Sizlerin gözlerindeki ışık, bu meydanlardaki coşku, bize her zaman güç veriyor. Kartal Belediyesi olarak, gençlerimizin hayallerine destek olmak, onlara sanat, spor ve eğitimle dolu bir gelecek sunmak için durmaksızın çalışıyoruz. Bu güzel gecede, Bahçeşehir Koleji Orkestrası’na, Sanat Akademisi Gençlik Senfoni Orkestramıza, değerli sanatçılarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hep birlikte, Atatürk’ün izinde, Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkarak daha güzel bir Kartal, daha güzel bir Türkiye inşa edeceğiz. Bayramımız kutlu olsun!”