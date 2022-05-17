Kartal’da 19 Mayıs kutlamaları başladı

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. Yılı kutlamaları, spor etkinlikleri ve farklı aktivitelerle başladı. Kartal Meydanı’nda kurulan alanda üç gün boyunca devam edecek kutlamalarda adeta bir spor şöleni yaşandı.

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Spora Adım At, Kartal’a Hareket Kat” sloganıyla gerçekleştirilen etkinliklerin ilk günü şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Etkinliklere Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri, Başkan Danışmanları, Kartal’daki kamu ve özel eğitim kurumları, spor kulüpleri ve vatandaşlar katılım sağladı. 16-17-18 Mayıs tarihleri arasında Kartal Meydanı’nda kurulan özel alanda plaj voleybolu, basketbol, ayak tenisi, savunma sporları gösterileri ve çeşitli simülasyon etkinlikleri yapıldı.

Başkan Yüksel turnuvaya katılan gençlere başarılar diledi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. Yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen

etkinlik alanını ziyaret eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, okul takımlarının maçlarını izleyerek gençlere başarılar diledi. Kartal Belediyesi olarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı ruhuna uygun etkinlikler ile kutlamak istediklerini belirten Başkan Gökhan Yüksel, 3 gün boyunca spor aktiviteleri ve turnuvalar yapılacağını ifade etti. Gençlere yönelik çalışmalara her zaman öncelik verdiklerini sporu ve sporcuları desteklediklerini belirterek tüm Kartallıları etkinliklere davet etti.

Kartal Meydanı’nın her bir köşesinde farklı spor müsabakaları ve aktivitelerin yer aldığı kutlamalar kapsamında 21 Mayıs Cumartesi günü de Yakacık Bayram Demirkol Parkı’nda yağlı güreş müsabakaları gerçekleştirilecek. Türkiye’ nin ünlü pehlivanları Recep Kara, İsmail Balaban, Şaban Yılmaz ve Abdullah Güngör başta olmak üzere birçok pehlivan yağlı güreşlere katılım sağlayacak.