Kartal’da 19 Mayıs Kutlamaları Başladı

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları spor etkinlikleri ve farklı aktivitelerle başladı. Kartal Meydanı’nda kurulan alanda üç gün boyunca devam edecek etkinliklerin ilk gününde adeta bir spor şöleni yaşandı.

Törene; Kartal’daki kamu ve özel eğitim kurumlarının lise bölümü öğrencileri, spor kulüpleri, spor hocaları, öğretmenler, idareciler ve vatandaşlar katılım sağladı. 16-17-18 Mayıs tarihleri arasında Kartal Meydanı’nda kurulan özel alanda plaj voleybolu, basketbol, ayak tenisi, canlı langırt, VR etkinlikleri ve çeşitli simülasyon etkinlikleri yapıldı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 104. Yılı kutlamaları kapsamında, gerçekleştirilen etkinlik alanını ziyaret eden Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, okul takımlarının maçlarını izleyerek gençlere başarılar diledi.

Kartal Meydanı’nda 3 gün boyunca spor aktiviteleri ve turnuvaların yapılacağı alanda ilk gün, sporcular kıyasıya mücadele ederek ter döktü. Kum getirilerek özel olarak hazırlanan plaj voleybolu sahasında ikisi yedek 3 kişiden oluşan takımlar kıyasıya mücadele ederken; yine 3 kişilik takımlardan oluşan basketbol takımları potada yarıştı.

3 gün boyunca saat 10.00 ila 20.00 saatleri arasında devam edecek etkinliklerde basketbolda 16, Ayak Tenisi’nde 16 ve plaj voleybolunda ise 12 ayrı okul mücadele edecek. Kartal Meydanı’nın her bir köşesinde farklı spor müsabakaları ve aktivitelerinin yer aldığı kutlamalar kapsamında, Kartal Amatör Spor Kulüpleri Birliği’ne bağlı kulüplerin katıldığı turnuvalar da düzenlenecek.