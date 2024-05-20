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Kartal'da 19 Mayıs töreni: Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu

Kartal'da 19 Mayıs töreni: Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu
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Kartal’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 105. Yılı kutlamaları Atatürk Anıtı’na Çelenk sunumuyla başladı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kartal Meydanı’nda düzenlenen törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına, anıta çelenk sunumunda bulundu. Kartal İlçe protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile son buldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda verdiği mücadelenin başlangıcını oluşturan 19 Mayıs kutlamaları ilçe genelinde düzenlenen etkinlikler ile devam etti.

Kartal Kaymakamlığı’nın düzenlediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında İstanbul Ticaret Odası Spor Kompleksi’nde de spor müsabakalarının yanı sıra bir dizi etkinlik düzenlendi. Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı’nın da katıldığı etkinliklerde, Başkan Gökhan Yüksel, birinciliği kazanan Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi’nin basketbol takımına madalyalarını ve kupalarını takdim ederek başarılar diledi.

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