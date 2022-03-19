Kartal'da '1915 Bir Halk Müzikali' İzleyenlere Duygu Dolu Anlar Yaşattı

Kartal Belediyesi'nin, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlediği anma programları kapsamında, Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde '1915 Bir Halk Müzikali' sahnelendi.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılında, yaklaşık bin savaş eserini, 'Savaş Eserleri Sergisi' adıyla Kartallılar ile buluşturan Kartal Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitleri anma programları kapsamında unutulmaz bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı.

Yönetmenliğini Koray Erkök, senaryosunu ve koordinatörlüğünü Akın Çakmut, sanat yönetmenliğini Gürkan Ortakale’nin yaptığı, Cemal Erdoğan’ın anlatıcılığını üstlendiği, Timur Sarıca’nın koro-orkestra şefi olarak yer aldığı '1915 Bir Halk Müzikali', izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları; Adem Uçar ve İmam Aydın, Kartal Belediyesi Meclis Başkanvekili Özlem Bulut ile ADD Kartal Şube Başkanı Kemal Aslan ve çok sayıda Kartallı katıldı.

Etkinlikte, Cemal Erdoğan'ın anlatıcılığı ve Timur Sarıca'nın orkestra şefliği ile Çanakkale Zaferi, müzikal olarak sahneye taşındı. Yaklaşık 80 dakika süren ve izleyenlere adeta duygu seli yaşatan müzikal, Kartallılar tarafından ayakta alkışlandı.

"Soğuk ve Karlı Havaya Rağmen Bizleri Yalnız Bırakmadınız"

Çanakkale Zaferi’nin 107. yılı dolayısıyla sahnelenen müzikalin sonunda, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın ve ADD Kartal Şube Başkanı Kemal Aslan, sanatçılara günün anısına plaket ve çiçek takdim etti.

Başkan Yardımcısı İmam Aydın, soğuk ve karlı havaya rağmen etkinliğe gelen Kartallılara teşekkür ederek; "Bizler Mustafa Kemal Atatürk'ün, laikliği onuruyla taşıyan o kutlu neslin torunlarıyız. Bundan da vazgeçmeyeceğiz. Çanakkale ruhu dimdik ayaktadır. Başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizi anıyor, bu soğuk ve karlı havaya rağmen bizleri yalnız bırakmayan siz kıymetli komşularımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.